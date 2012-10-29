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البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكة

أكدت موقفها في الوقوف صفًّا واحدًا مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها

أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.

البحرين ميليشيات الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكة
سبق

أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:37 AM

البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكة

أكدت موقفها في الوقوف صفًّا واحدًا مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.

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