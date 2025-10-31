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للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب السعودي للمصارعة إلى العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والمقامة ببلغراد، وتعد هذه المشاركة هي الثانية في تاريخ المصارعة السعودية في بطولة العالم تحت 23 سنة، حيث كانت المشاركة الأولى في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة عام 2017 والتي أقيمت ببولندا.

وتشارك المصارعة السعودية في بطولة العالم ببلغراد هذا العام بثلاثة مصارعين هم: ريان مازن هوساوي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 60 ك والحرة وزن 57 ك، وأحمد فوزي بارحمة ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 67 ك والحرة وزن 65 ك، وحسن شايع الحارثي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 72 ك والحرة وزن 74 ك، ويقود الفريق فنياً المدرب محمد أحمد عبده، وحسن الشهراني كحكم وإداري .

وتبدأ منافسات البطولة صباح الاثنين، فيما تبدأ مباريات المصارعين السعوديين الثلاثاء ،ويشارك في البطولة ما يزيد عن 60 دولة من مختلف القارات .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم
سبق

غادرت بعثة المنتخب السعودي للمصارعة إلى العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والمقامة ببلغراد، وتعد هذه المشاركة هي الثانية في تاريخ المصارعة السعودية في بطولة العالم تحت 23 سنة، حيث كانت المشاركة الأولى في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة عام 2017 والتي أقيمت ببولندا.

وتشارك المصارعة السعودية في بطولة العالم ببلغراد هذا العام بثلاثة مصارعين هم: ريان مازن هوساوي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 60 ك والحرة وزن 57 ك، وأحمد فوزي بارحمة ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 67 ك والحرة وزن 65 ك، وحسن شايع الحارثي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 72 ك والحرة وزن 74 ك، ويقود الفريق فنياً المدرب محمد أحمد عبده، وحسن الشهراني كحكم وإداري .

وتبدأ منافسات البطولة صباح الاثنين، فيما تبدأ مباريات المصارعين السعوديين الثلاثاء ،ويشارك في البطولة ما يزيد عن 60 دولة من مختلف القارات .

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
09:02 PM

للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة المنتخب السعودي للمصارعة إلى العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والمقامة ببلغراد، وتعد هذه المشاركة هي الثانية في تاريخ المصارعة السعودية في بطولة العالم تحت 23 سنة، حيث كانت المشاركة الأولى في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة عام 2017 والتي أقيمت ببولندا.

وتشارك المصارعة السعودية في بطولة العالم ببلغراد هذا العام بثلاثة مصارعين هم: ريان مازن هوساوي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 60 ك والحرة وزن 57 ك، وأحمد فوزي بارحمة ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 67 ك والحرة وزن 65 ك، وحسن شايع الحارثي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 72 ك والحرة وزن 74 ك، ويقود الفريق فنياً المدرب محمد أحمد عبده، وحسن الشهراني كحكم وإداري .

وتبدأ منافسات البطولة صباح الاثنين، فيما تبدأ مباريات المصارعين السعوديين الثلاثاء ،ويشارك في البطولة ما يزيد عن 60 دولة من مختلف القارات .

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