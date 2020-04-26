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المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

ساعة من التداول.. مؤشر السوق السعودي يرتفع بأكثر من 150 نقطة

بعد قرار رفع منع التجوال جزئياً وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية بالمملكة

ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.4 % عند 6764 نقطة (+ 161 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

يأتي صعود مؤشر السوق، بحسب موقع أرقام، عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم تتقدمها أسهم: "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتتداول أسهم "إكسترا" و"المراكز العربية" و"الحكير" على ارتفاع بالنسبة القصوى، وارتفع سهم "جرير" بنحو 7 % عند 153.80 ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ساعة من التداول.. مؤشر السوق السعودي يرتفع بأكثر من 150 نقطة
سبق

ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.4 % عند 6764 نقطة (+ 161 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

يأتي صعود مؤشر السوق، بحسب موقع أرقام، عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم تتقدمها أسهم: "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتتداول أسهم "إكسترا" و"المراكز العربية" و"الحكير" على ارتفاع بالنسبة القصوى، وارتفع سهم "جرير" بنحو 7 % عند 153.80 ريال.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:36 AM

ساعة من التداول.. مؤشر السوق السعودي يرتفع بأكثر من 150 نقطة

بعد قرار رفع منع التجوال جزئياً وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.4 % عند 6764 نقطة (+ 161 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار ريال، بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

يأتي صعود مؤشر السوق، بحسب موقع أرقام، عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد، وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم تتقدمها أسهم: "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية"، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتتداول أسهم "إكسترا" و"المراكز العربية" و"الحكير" على ارتفاع بالنسبة القصوى، وارتفع سهم "جرير" بنحو 7 % عند 153.80 ريال.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,570
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