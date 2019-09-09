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"إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة

أصدر المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة محافظة جدة، قرارًا بتكليف محمد بن عبدالعزيز إدريس، رئيسًا لوحدة التحرير بالأمانة، ويرتبط بمدير الاتصال التنفيذي مباشرة.
ويأتي هذا القرار ضمن 9 قرارات إدارية صدرت عن المشرف العام على المكتب التنفيذي بتكليف موظفين في إدارات مختلفة بينهم سيدتان.

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"إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة
سبق

أصدر المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة محافظة جدة، قرارًا بتكليف محمد بن عبدالعزيز إدريس، رئيسًا لوحدة التحرير بالأمانة، ويرتبط بمدير الاتصال التنفيذي مباشرة.
ويأتي هذا القرار ضمن 9 قرارات إدارية صدرت عن المشرف العام على المكتب التنفيذي بتكليف موظفين في إدارات مختلفة بينهم سيدتان.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:28 AM

"إدريس" رئيسًا لوحدة التحرير بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر المشرف العام على المكتب التنفيذي بأمانة محافظة جدة، قرارًا بتكليف محمد بن عبدالعزيز إدريس، رئيسًا لوحدة التحرير بالأمانة، ويرتبط بمدير الاتصال التنفيذي مباشرة.
ويأتي هذا القرار ضمن 9 قرارات إدارية صدرت عن المشرف العام على المكتب التنفيذي بتكليف موظفين في إدارات مختلفة بينهم سيدتان.

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