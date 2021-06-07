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الضحايا 21 بينهم أطفال.. أمريكا وبريطانيا لـ"الحوثي": أوقف الهجوم على مأرب

حمّلا المليشيات مسؤولية استمرار الحرب وأكدا لعب إيران دورًا سلبيًّا باليمن

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى وقف الهجوم على مأرب واحترام جهود السلام الدولية.

وحث مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا، لدى اليمن، مليشيات الحوثي، على إنهاء هجماتها في شمال البلاد؛ وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على مأرب إلى 21 شخصًا، بينهم أطفال.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون: إن مشاركة الحوثيين بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار؛ من شأنه وقف الخسائر المأساوية في صفوف اليمنيين.

وحمّل المبعوث الأمريكي الخاص، تيم ليندركينغ، الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، وأكد أنهم يرفضون وقف إطلاق النار، كما يرفضون اتخاذ أي خطوات لحل الأزمة وإنهاء الصراع، ويواصلون الهجوم على مدينة مأرب.

وجاءت تصريحات "ليندركينغ" بعد يوم واحد من عودته إلى بلاده عقب جولة في المنطقة، ناقش خلالها الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين يمنيين وشركاء دوليين، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وكان "لييندركينغ" قد قال الشهر الماضي، وبعد أن أنهى جولة مماثلة: إن الحوثيين يفاقمون الأزمة الإنسانية بمهاجمة مدينة مأرب؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أشار المبعوث الأمريكي إلى الدور السلبي الذي تلعبه إيران في الأراضي اليمنية؛ مشددًا على أن طهران لم تقدم أي تطور إيجابي فيما يتعلق باليمن.

وفي السياق نفسه، لم تكن مواقف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، مختلفة؛ فبعد زيارة لصنعاء الْتقى خلالها زعيم المليشيا الحوثية، خرج "غريفث" من مطار المدينة؛ ليعبر عن شعوره بالإحباط إزاء فشل جهوده.

وقال "غريفث": إن التفاوض يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام؛ مضيفًا أن الحرب تتدخل دائمًا لعرقلة أي تقدم في المسار السلمي؛ وهو بذلك يشير بوضوح إلى الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب، وهو الهجوم الذي زاد كثيرًا من تعقيد المشهد وتأزيم الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية كما تقول الأمم المتحدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الضحايا 21 بينهم أطفال.. أمريكا وبريطانيا لـ"الحوثي": أوقف الهجوم على مأرب
سبق

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى وقف الهجوم على مأرب واحترام جهود السلام الدولية.

وحث مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا، لدى اليمن، مليشيات الحوثي، على إنهاء هجماتها في شمال البلاد؛ وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على مأرب إلى 21 شخصًا، بينهم أطفال.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون: إن مشاركة الحوثيين بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار؛ من شأنه وقف الخسائر المأساوية في صفوف اليمنيين.

وحمّل المبعوث الأمريكي الخاص، تيم ليندركينغ، الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، وأكد أنهم يرفضون وقف إطلاق النار، كما يرفضون اتخاذ أي خطوات لحل الأزمة وإنهاء الصراع، ويواصلون الهجوم على مدينة مأرب.

وجاءت تصريحات "ليندركينغ" بعد يوم واحد من عودته إلى بلاده عقب جولة في المنطقة، ناقش خلالها الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين يمنيين وشركاء دوليين، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وكان "لييندركينغ" قد قال الشهر الماضي، وبعد أن أنهى جولة مماثلة: إن الحوثيين يفاقمون الأزمة الإنسانية بمهاجمة مدينة مأرب؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أشار المبعوث الأمريكي إلى الدور السلبي الذي تلعبه إيران في الأراضي اليمنية؛ مشددًا على أن طهران لم تقدم أي تطور إيجابي فيما يتعلق باليمن.

وفي السياق نفسه، لم تكن مواقف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، مختلفة؛ فبعد زيارة لصنعاء الْتقى خلالها زعيم المليشيا الحوثية، خرج "غريفث" من مطار المدينة؛ ليعبر عن شعوره بالإحباط إزاء فشل جهوده.

وقال "غريفث": إن التفاوض يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام؛ مضيفًا أن الحرب تتدخل دائمًا لعرقلة أي تقدم في المسار السلمي؛ وهو بذلك يشير بوضوح إلى الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب، وهو الهجوم الذي زاد كثيرًا من تعقيد المشهد وتأزيم الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية كما تقول الأمم المتحدة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
11:54 AM

الضحايا 21 بينهم أطفال.. أمريكا وبريطانيا لـ"الحوثي": أوقف الهجوم على مأرب

حمّلا المليشيات مسؤولية استمرار الحرب وأكدا لعب إيران دورًا سلبيًّا باليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إلى وقف الهجوم على مأرب واحترام جهود السلام الدولية.

وحث مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا، لدى اليمن، مليشيات الحوثي، على إنهاء هجماتها في شمال البلاد؛ وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على مأرب إلى 21 شخصًا، بينهم أطفال.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون: إن مشاركة الحوثيين بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار؛ من شأنه وقف الخسائر المأساوية في صفوف اليمنيين.

وحمّل المبعوث الأمريكي الخاص، تيم ليندركينغ، الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، وأكد أنهم يرفضون وقف إطلاق النار، كما يرفضون اتخاذ أي خطوات لحل الأزمة وإنهاء الصراع، ويواصلون الهجوم على مدينة مأرب.

وجاءت تصريحات "ليندركينغ" بعد يوم واحد من عودته إلى بلاده عقب جولة في المنطقة، ناقش خلالها الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين يمنيين وشركاء دوليين، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وكان "لييندركينغ" قد قال الشهر الماضي، وبعد أن أنهى جولة مماثلة: إن الحوثيين يفاقمون الأزمة الإنسانية بمهاجمة مدينة مأرب؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أشار المبعوث الأمريكي إلى الدور السلبي الذي تلعبه إيران في الأراضي اليمنية؛ مشددًا على أن طهران لم تقدم أي تطور إيجابي فيما يتعلق باليمن.

وفي السياق نفسه، لم تكن مواقف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، مختلفة؛ فبعد زيارة لصنعاء الْتقى خلالها زعيم المليشيا الحوثية، خرج "غريفث" من مطار المدينة؛ ليعبر عن شعوره بالإحباط إزاء فشل جهوده.

وقال "غريفث": إن التفاوض يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام؛ مضيفًا أن الحرب تتدخل دائمًا لعرقلة أي تقدم في المسار السلمي؛ وهو بذلك يشير بوضوح إلى الهجوم الحوثي المستمر على مدينة مأرب، وهو الهجوم الذي زاد كثيرًا من تعقيد المشهد وتأزيم الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية كما تقول الأمم المتحدة.

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