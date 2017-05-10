وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الأفلاج (ليلى) سُجلت لمقيم عربي يعمل مندوب قادم من مدينة الرياض ظهرت عليه أعراض المرض، وقام بمراجعة المستشفى، وأظهرت نتائج التحليل أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وعزله.

سجّلت محافظة الأفلاج "ليلى" اليوم الأحد ثالث حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لمقيم عربي قادم من مدينة الرياض.

الأفلاج تسجل ثالث إصابات "كورونا" لمقيم عربي قادم من الرياض مسلّم الهواملة سبق 2020-05-10 سجّلت محافظة الأفلاج "ليلى" اليوم الأحد ثالث حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لمقيم عربي قادم من مدينة الرياض. وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الأفلاج (ليلى) سُجلت لمقيم عربي يعمل مندوب قادم من مدينة الرياض ظهرت عليه أعراض المرض، وقام بمراجعة المستشفى، وأظهرت نتائج التحليل أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وعزله.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:12 PM

الأفلاج تسجل ثالث إصابات "كورونا" لمقيم عربي قادم من الرياض مصادر لـ"سبق": على الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وعزله





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سجّلت محافظة الأفلاج "ليلى" اليوم الأحد ثالث حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لمقيم عربي قادم من مدينة الرياض.

وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة المصابة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم في الأفلاج (ليلى) سُجلت لمقيم عربي يعمل مندوب قادم من مدينة الرياض ظهرت عليه أعراض المرض، وقام بمراجعة المستشفى، وأظهرت نتائج التحليل أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وعزله.