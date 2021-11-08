النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الندوة العالمية": السعودية رائدة في العمل الإنساني والخيري بعهد الملك سلمان

قالت: تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة

قدمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهانيها الصادقة للشعب السعودي الكريم بمناسبة مرور سبع سنوات على البيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم منذ عام 2015 الذي تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة والمجالات التنموية، في خطى حثيثة لاستشراف متطلبات المستقبل ومستجداته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في إطار رؤية المملكة (2030).


ولفتت "الندوة العالمية" إلى أن الإنجازات الكبيرة والطموحة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قفزت بالمملكة قفزات كبيرة نحو النمو والريادة، وأهلتها للوقوف بقوة وصلابة في وجه التحديات بحكمة واقتدار.

ونوهت الندوة بما شهده العمل الإنساني والخيري في عهد الملك سلمان حفظه الله وما وصلت إليه مكانته والاهتمام بمؤسساته وتعزيز مصادره مما جعل المملكة محورًا من محاور العمل الإنساني والتنموي المهمة، فبذلت ما في وسعها لخير البشرية وتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم.

وسألت الندوة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتستمر مسيرة الخير والعطاء، وتزداد المملكة رفعة وتميزًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الندوة العالمية": السعودية رائدة في العمل الإنساني والخيري بعهد الملك سلمان
سبق

قدمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهانيها الصادقة للشعب السعودي الكريم بمناسبة مرور سبع سنوات على البيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم منذ عام 2015 الذي تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة والمجالات التنموية، في خطى حثيثة لاستشراف متطلبات المستقبل ومستجداته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في إطار رؤية المملكة (2030).


ولفتت "الندوة العالمية" إلى أن الإنجازات الكبيرة والطموحة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قفزت بالمملكة قفزات كبيرة نحو النمو والريادة، وأهلتها للوقوف بقوة وصلابة في وجه التحديات بحكمة واقتدار.

ونوهت الندوة بما شهده العمل الإنساني والخيري في عهد الملك سلمان حفظه الله وما وصلت إليه مكانته والاهتمام بمؤسساته وتعزيز مصادره مما جعل المملكة محورًا من محاور العمل الإنساني والتنموي المهمة، فبذلت ما في وسعها لخير البشرية وتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم.

وسألت الندوة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتستمر مسيرة الخير والعطاء، وتزداد المملكة رفعة وتميزًا.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:21 PM

"الندوة العالمية": السعودية رائدة في العمل الإنساني والخيري بعهد الملك سلمان

قالت: تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
29

قدمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهانيها الصادقة للشعب السعودي الكريم بمناسبة مرور سبع سنوات على البيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم منذ عام 2015 الذي تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة والمجالات التنموية، في خطى حثيثة لاستشراف متطلبات المستقبل ومستجداته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في إطار رؤية المملكة (2030).


ولفتت "الندوة العالمية" إلى أن الإنجازات الكبيرة والطموحة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قفزت بالمملكة قفزات كبيرة نحو النمو والريادة، وأهلتها للوقوف بقوة وصلابة في وجه التحديات بحكمة واقتدار.

ونوهت الندوة بما شهده العمل الإنساني والخيري في عهد الملك سلمان حفظه الله وما وصلت إليه مكانته والاهتمام بمؤسساته وتعزيز مصادره مما جعل المملكة محورًا من محاور العمل الإنساني والتنموي المهمة، فبذلت ما في وسعها لخير البشرية وتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم.

وسألت الندوة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتستمر مسيرة الخير والعطاء، وتزداد المملكة رفعة وتميزًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة