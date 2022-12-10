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"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها لـ"هواة الرحلات": سّجلوا في خدمة الإنقاذ

دشنتها خلال السنوات الماضية بالشراكة مع "الداخلية" والهيئة العامة للطيران

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دعوتها لهواة الرحلات البرية والبحرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد التي تساهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، وذلك بتحديد أماكن وجودهم عبر الأقمار الصناعية.
وقالت الهيئة إنه بإمكان هواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة في المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة. ودعت الهيئة المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات حول خدمة البحث والإنقاذ للأفراد.
يُذكر أن خدمة البحث والإنقاذ للأفراد دشنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الماضية بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمقابل مالي قدره خمسون ريالاً سنوياً؛ وذلك بهدف سهولة وصول الجهات المختصة إلى المفقودين براً أو بحراً، وإنقاذهم في وقت قياسي.

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"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها لـ"هواة الرحلات": سّجلوا في خدمة الإنقاذ
سبق

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دعوتها لهواة الرحلات البرية والبحرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد التي تساهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، وذلك بتحديد أماكن وجودهم عبر الأقمار الصناعية.
وقالت الهيئة إنه بإمكان هواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة في المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة. ودعت الهيئة المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات حول خدمة البحث والإنقاذ للأفراد.
يُذكر أن خدمة البحث والإنقاذ للأفراد دشنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الماضية بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمقابل مالي قدره خمسون ريالاً سنوياً؛ وذلك بهدف سهولة وصول الجهات المختصة إلى المفقودين براً أو بحراً، وإنقاذهم في وقت قياسي.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:27 AM

"هيئة الاتصالات" تجدد دعوتها لـ"هواة الرحلات": سّجلوا في خدمة الإنقاذ

دشنتها خلال السنوات الماضية بالشراكة مع "الداخلية" والهيئة العامة للطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دعوتها لهواة الرحلات البرية والبحرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد التي تساهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، وذلك بتحديد أماكن وجودهم عبر الأقمار الصناعية.
وقالت الهيئة إنه بإمكان هواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة في المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة. ودعت الهيئة المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات حول خدمة البحث والإنقاذ للأفراد.
يُذكر أن خدمة البحث والإنقاذ للأفراد دشنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الماضية بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمقابل مالي قدره خمسون ريالاً سنوياً؛ وذلك بهدف سهولة وصول الجهات المختصة إلى المفقودين براً أو بحراً، وإنقاذهم في وقت قياسي.

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