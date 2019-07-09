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للعام الخامس على التوالي.. منع الإبل من دخول مكة بسبب "كورونا"

"سمرقندي": القرار يأتي حرصًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام

بدأت الجهات المعنية في مكة المكرمة، للعام الخامس على التوالي، حظر دخول الإبل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، المتضمنة منع دخولها إلى المشاعر المقدسة ومنافذ مكة.

وتضمن التوجيه الإشارة إلى خطاب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، المشتمل على طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة حتى نهاية موسم الحج.

وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق"، أنه قد بدأ بالفعل منع دخول الإبل لمكة المكرمة.

وقال "سمرقندي": بدأ تنفيذ قرار منع الإبل من الدخول لمكة المكرمة اعتباراً من تاريخ برقية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في 27/9/1440هـ المشار فيها لخطاب مدير عام الشؤون الصحية المتضمن طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة وحتى نهاية موسم الحج.

وأضاف: تداعيات المنع حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، حيث يتم المنع سنوياً بناءً على طلب الشؤون الصحية كإجراء احترازي يهدف لمنع الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يسببها فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن، ومن نتائج المنع سلامة مواسم الحج الماضية من تفشي هذا الفيروس.

يذكر أن قرار منع دخول الإبل إلى مكة المكرمة يعود إلى عام 2015 بعد أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى توافق على منع واستبعاد الإبل من الهدي والأضاحي، والاقتصار فقط على الأبقار والأغنام، بعد أن رفعت وزارة الصحة آنذاك تقاريرها الطبية التي أثبتت أن الإبل المصدر الرئيس لفيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للعام الخامس على التوالي.. منع الإبل من دخول مكة بسبب "كورونا"
سبق

بدأت الجهات المعنية في مكة المكرمة، للعام الخامس على التوالي، حظر دخول الإبل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، المتضمنة منع دخولها إلى المشاعر المقدسة ومنافذ مكة.

وتضمن التوجيه الإشارة إلى خطاب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، المشتمل على طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة حتى نهاية موسم الحج.

وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق"، أنه قد بدأ بالفعل منع دخول الإبل لمكة المكرمة.

وقال "سمرقندي": بدأ تنفيذ قرار منع الإبل من الدخول لمكة المكرمة اعتباراً من تاريخ برقية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في 27/9/1440هـ المشار فيها لخطاب مدير عام الشؤون الصحية المتضمن طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة وحتى نهاية موسم الحج.

وأضاف: تداعيات المنع حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، حيث يتم المنع سنوياً بناءً على طلب الشؤون الصحية كإجراء احترازي يهدف لمنع الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يسببها فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن، ومن نتائج المنع سلامة مواسم الحج الماضية من تفشي هذا الفيروس.

يذكر أن قرار منع دخول الإبل إلى مكة المكرمة يعود إلى عام 2015 بعد أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى توافق على منع واستبعاد الإبل من الهدي والأضاحي، والاقتصار فقط على الأبقار والأغنام، بعد أن رفعت وزارة الصحة آنذاك تقاريرها الطبية التي أثبتت أن الإبل المصدر الرئيس لفيروس كورونا.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
02:39 PM

للعام الخامس على التوالي.. منع الإبل من دخول مكة بسبب "كورونا"

"سمرقندي": القرار يأتي حرصًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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بدأت الجهات المعنية في مكة المكرمة، للعام الخامس على التوالي، حظر دخول الإبل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، المتضمنة منع دخولها إلى المشاعر المقدسة ومنافذ مكة.

وتضمن التوجيه الإشارة إلى خطاب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، المشتمل على طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة حتى نهاية موسم الحج.

وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق"، أنه قد بدأ بالفعل منع دخول الإبل لمكة المكرمة.

وقال "سمرقندي": بدأ تنفيذ قرار منع الإبل من الدخول لمكة المكرمة اعتباراً من تاريخ برقية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في 27/9/1440هـ المشار فيها لخطاب مدير عام الشؤون الصحية المتضمن طلبه منع دخول الإبل وتواجدها في مناطق الحج والعمرة وحتى نهاية موسم الحج.

وأضاف: تداعيات المنع حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، حيث يتم المنع سنوياً بناءً على طلب الشؤون الصحية كإجراء احترازي يهدف لمنع الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يسببها فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن، ومن نتائج المنع سلامة مواسم الحج الماضية من تفشي هذا الفيروس.

يذكر أن قرار منع دخول الإبل إلى مكة المكرمة يعود إلى عام 2015 بعد أن أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى توافق على منع واستبعاد الإبل من الهدي والأضاحي، والاقتصار فقط على الأبقار والأغنام، بعد أن رفعت وزارة الصحة آنذاك تقاريرها الطبية التي أثبتت أن الإبل المصدر الرئيس لفيروس كورونا.

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