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الفيصلي ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية

أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج جميع الاشتراطات والمتطلبات الأساسية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي من شأنها إتاحة الفرصة لمشاركة النادي في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

من جانب آخر قدم رئيس النادي شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نظير ما يحظى به الفيصلي وبقية الأندية الرياضية من دعم، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لاهتمام حكومتنا الرشيدة بشباب هذا الوطن المعطاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية
سبق

أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج جميع الاشتراطات والمتطلبات الأساسية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي من شأنها إتاحة الفرصة لمشاركة النادي في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

من جانب آخر قدم رئيس النادي شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نظير ما يحظى به الفيصلي وبقية الأندية الرياضية من دعم، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لاهتمام حكومتنا الرشيدة بشباب هذا الوطن المعطاء.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:59 PM

الفيصلي ينهي متطلبات الرخصة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج جميع الاشتراطات والمتطلبات الأساسية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي من شأنها إتاحة الفرصة لمشاركة النادي في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

من جانب آخر قدم رئيس النادي شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نظير ما يحظى به الفيصلي وبقية الأندية الرياضية من دعم، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لاهتمام حكومتنا الرشيدة بشباب هذا الوطن المعطاء.

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