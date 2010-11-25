النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الهاجري": الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية همجي وجبان

قال إنه جريمة نكراء ووصمة عار تُضاف إلى مخازي الحوثيين ومَن يقف خلفهم

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي، محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.

وقال الهاجري في تصريح له اليوم: هذا الاعتداء الهمجي الجبان لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها فقط، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا "كوفيد-19".

وأضاف أن استهداف ميليشيات الحوثي المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة، هو امتداد للأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) التي تبنتها الميليشيا الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني فيها؛ مما يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتقوض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وطالب "الهاجري" بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات؛ مما يؤكد يوماً بعد يوم أنها تنفذ أجندة إيرانية، وتبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراتها لصالح إيران التي كانت وما زالت تمارس أدواراً سلبية وخطيرة للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة بالحوثي.

وأضاف "الهاجري" أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

واختتم تصريحه مشدداً على أن هذه الجريمة النكراء هي وصمة عار تُضاف إلى مخازي الحوثيين ومَن يقف خلفهم؛ حيث سبق أن استهدفوا الحرم المكي الشريف في جريمة بشعة أدانها العالم أجمع، داعياً الله –تعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من كل سوء، وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها، وأن يحفظها لأمتها العربية والإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهاجري": الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية همجي وجبان
سبق

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي، محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.

وقال الهاجري في تصريح له اليوم: هذا الاعتداء الهمجي الجبان لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها فقط، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا "كوفيد-19".

وأضاف أن استهداف ميليشيات الحوثي المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة، هو امتداد للأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) التي تبنتها الميليشيا الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني فيها؛ مما يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتقوض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وطالب "الهاجري" بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات؛ مما يؤكد يوماً بعد يوم أنها تنفذ أجندة إيرانية، وتبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراتها لصالح إيران التي كانت وما زالت تمارس أدواراً سلبية وخطيرة للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة بالحوثي.

وأضاف "الهاجري" أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

واختتم تصريحه مشدداً على أن هذه الجريمة النكراء هي وصمة عار تُضاف إلى مخازي الحوثيين ومَن يقف خلفهم؛ حيث سبق أن استهدفوا الحرم المكي الشريف في جريمة بشعة أدانها العالم أجمع، داعياً الله –تعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من كل سوء، وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها، وأن يحفظها لأمتها العربية والإسلامية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
04:24 PM

"الهاجري": الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية همجي وجبان

قال إنه جريمة نكراء ووصمة عار تُضاف إلى مخازي الحوثيين ومَن يقف خلفهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
392

استنكر سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي، محمد الهاجري، الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.

وقال الهاجري في تصريح له اليوم: هذا الاعتداء الهمجي الجبان لا يستهدف المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها فقط، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا "كوفيد-19".

وأضاف أن استهداف ميليشيات الحوثي المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة، هو امتداد للأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) التي تبنتها الميليشيا الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني فيها؛ مما يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتقوض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وطالب "الهاجري" بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية؛ لكونها لا تقل عن بقية المنظمات الإرهابية خطراً، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ووصل نشاطها إلى جميع القارات؛ مما يؤكد يوماً بعد يوم أنها تنفذ أجندة إيرانية، وتبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراتها لصالح إيران التي كانت وما زالت تمارس أدواراً سلبية وخطيرة للغاية في المنطقة، وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة بالحوثي.

وأضاف "الهاجري" أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

واختتم تصريحه مشدداً على أن هذه الجريمة النكراء هي وصمة عار تُضاف إلى مخازي الحوثيين ومَن يقف خلفهم؛ حيث سبق أن استهدفوا الحرم المكي الشريف في جريمة بشعة أدانها العالم أجمع، داعياً الله –تعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من كل سوء، وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها، وأن يحفظها لأمتها العربية والإسلامية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,228
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,794
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,544

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة