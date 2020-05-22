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حادث مروِّع: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام بعمود إنارة بالباحة

باشرت الحادثة جهات إسعافية ومرورية لفك الاحتجازات ونقل المصاب للمستشفى

تسبَّب حادث مروري، وقع عصر اليوم الجمعة، في حالة وفاة، وإصابة خطيرة لشاب في بني سار الباحة.

وفي التفاصيل، وقع حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة في قرية الحمدة بني سار في منطقة الباحة؛ وهو ما تسبب في إصابة قائد المركبة بإصابات خطيرة، ووفاة مرافقه.

وباشرت جهات إسعافية ومرورية عدة الحادثة لفك الاحتجازات ونقل المصاب للمستشفى.

...................................................................

تم نقلهما عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد

إصابتان خطيرتان في حادث تصادم مركبة بعمود إنارة بالباحة

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، ومدير الشؤون الإسعافية عبدالله شرف لموقع الحادث.

وأضاف الزهراني أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، وقد تم التعامل معهما والتدخل إسعافيًّا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأشار إلى أنه تم استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي، وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد، وقدمت لهم الرعاية الطبية.

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حادث مروِّع: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام بعمود إنارة بالباحة
سبق

تسبَّب حادث مروري، وقع عصر اليوم الجمعة، في حالة وفاة، وإصابة خطيرة لشاب في بني سار الباحة.

وفي التفاصيل، وقع حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة في قرية الحمدة بني سار في منطقة الباحة؛ وهو ما تسبب في إصابة قائد المركبة بإصابات خطيرة، ووفاة مرافقه.

وباشرت جهات إسعافية ومرورية عدة الحادثة لفك الاحتجازات ونقل المصاب للمستشفى.

...................................................................

تم نقلهما عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد

إصابتان خطيرتان في حادث تصادم مركبة بعمود إنارة بالباحة

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، ومدير الشؤون الإسعافية عبدالله شرف لموقع الحادث.

وأضاف الزهراني أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، وقد تم التعامل معهما والتدخل إسعافيًّا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأشار إلى أنه تم استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي، وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد، وقدمت لهم الرعاية الطبية.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
07:05 PM
اخر تعديل
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
12:37 AM

حادث مروِّع: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام بعمود إنارة بالباحة

باشرت الحادثة جهات إسعافية ومرورية لفك الاحتجازات ونقل المصاب للمستشفى

A A A
عبدالعزيز الشهري - البراح
8
14,463

تسبَّب حادث مروري، وقع عصر اليوم الجمعة، في حالة وفاة، وإصابة خطيرة لشاب في بني سار الباحة.

وفي التفاصيل، وقع حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة في قرية الحمدة بني سار في منطقة الباحة؛ وهو ما تسبب في إصابة قائد المركبة بإصابات خطيرة، ووفاة مرافقه.

وباشرت جهات إسعافية ومرورية عدة الحادثة لفك الاحتجازات ونقل المصاب للمستشفى.

...................................................................

تم نقلهما عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد

إصابتان خطيرتان في حادث تصادم مركبة بعمود إنارة بالباحة

تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم مركبة بعمود إنارة في تمام الساعة 17:18 على الرقم (997) من بلدة بني سار بالمنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، ومدير الشؤون الإسعافية عبدالله شرف لموقع الحادث.

وأضاف الزهراني أنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان، وقد تم التعامل معهما والتدخل إسعافيًّا من قبل الفرق الإسعافية، ونقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأشار إلى أنه تم استقبال المصابين من قبل المدير المناوب صابر الرقابي، وعدد من الكادر الطبي والتمريض بطوارئ الملك فهد، وقدمت لهم الرعاية الطبية.

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