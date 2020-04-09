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لتشجيعهم على البقاء فيه.. 250 سلة غذائية تصل منازل الأسر المحتاجة بالليث

فيما تعتزم "بر يلملم" إطلاق دورة تدريبية عن بعد لطالبات المستفيدين من الجمعية

وزّعت جمعية "البر" الخيرية بيلملم بمحافظة الليث، اليوم، 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة داخل نطاقها.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القاضية بإطلاق حملة خيرية بعنوان "براً بمكة"؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة.

وقد وزعت الجمعية، اليوم الخميس، 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بيلملم والقرى التابعة له، وداخل نطاقها، وهي تمثّل أولى دفعات السلال الغذائية التي تنوي الجمعية تنفيذها لمجابهة وباء "كورونا".

وتستهدف الجمعية جميع الأسر المحتاجة والمندرجة تحت نطاقها؛ فضلاً عن دعم الأسر الأخرى المعتمدة في دخلها على بيع المواشي التي تأثّرت بقرار منع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الجمعية من خلال فريق مخصص؛ بتوصيل تلك السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل لمواجهة الفيروس، فيما لا يزال العمل متواصلًا حتى انتهاء الأزمة.

كما أعلنت الجمعية أنها تعتزم، اليوم، عند الرابعة عصراً إطلاق دورة تدريبية عن بعد لطالبات المستفيدين من الجمعية بعنوان "اختيار التخصص الجامعي"؛ وذلك دعماً لتلك الأسر وأبنائها في سبيل مواصلة تعليمهم.

محافظة الليث جمعية البر الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتشجيعهم على البقاء فيه.. 250 سلة غذائية تصل منازل الأسر المحتاجة بالليث
سبق

وزّعت جمعية "البر" الخيرية بيلملم بمحافظة الليث، اليوم، 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة داخل نطاقها.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القاضية بإطلاق حملة خيرية بعنوان "براً بمكة"؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة.

وقد وزعت الجمعية، اليوم الخميس، 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بيلملم والقرى التابعة له، وداخل نطاقها، وهي تمثّل أولى دفعات السلال الغذائية التي تنوي الجمعية تنفيذها لمجابهة وباء "كورونا".

وتستهدف الجمعية جميع الأسر المحتاجة والمندرجة تحت نطاقها؛ فضلاً عن دعم الأسر الأخرى المعتمدة في دخلها على بيع المواشي التي تأثّرت بقرار منع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الجمعية من خلال فريق مخصص؛ بتوصيل تلك السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل لمواجهة الفيروس، فيما لا يزال العمل متواصلًا حتى انتهاء الأزمة.

كما أعلنت الجمعية أنها تعتزم، اليوم، عند الرابعة عصراً إطلاق دورة تدريبية عن بعد لطالبات المستفيدين من الجمعية بعنوان "اختيار التخصص الجامعي"؛ وذلك دعماً لتلك الأسر وأبنائها في سبيل مواصلة تعليمهم.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:21 PM

لتشجيعهم على البقاء فيه.. 250 سلة غذائية تصل منازل الأسر المحتاجة بالليث

فيما تعتزم "بر يلملم" إطلاق دورة تدريبية عن بعد لطالبات المستفيدين من الجمعية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وزّعت جمعية "البر" الخيرية بيلملم بمحافظة الليث، اليوم، 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة داخل نطاقها.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القاضية بإطلاق حملة خيرية بعنوان "براً بمكة"؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة.

وقد وزعت الجمعية، اليوم الخميس، 250 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بيلملم والقرى التابعة له، وداخل نطاقها، وهي تمثّل أولى دفعات السلال الغذائية التي تنوي الجمعية تنفيذها لمجابهة وباء "كورونا".

وتستهدف الجمعية جميع الأسر المحتاجة والمندرجة تحت نطاقها؛ فضلاً عن دعم الأسر الأخرى المعتمدة في دخلها على بيع المواشي التي تأثّرت بقرار منع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الجمعية من خلال فريق مخصص؛ بتوصيل تلك السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقر الجمعية، بهدف تشجيع الناس على البقاء في المنازل لمواجهة الفيروس، فيما لا يزال العمل متواصلًا حتى انتهاء الأزمة.

كما أعلنت الجمعية أنها تعتزم، اليوم، عند الرابعة عصراً إطلاق دورة تدريبية عن بعد لطالبات المستفيدين من الجمعية بعنوان "اختيار التخصص الجامعي"؛ وذلك دعماً لتلك الأسر وأبنائها في سبيل مواصلة تعليمهم.

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