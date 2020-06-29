"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 186436 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 2363 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 127118 حالة ولله الحمد.

وكشفت "الصحة" عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1599حالة وفاة رحمهم الله .

وبلغ عدد الحالات النشطة 57719، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2285 حالة.