"قانون التمرد".. هل يمكن لـ"ترامب" استدعاء قوات للسيطرة على الاضطرابات خلال الانتخابات؟

قرر اللجوء إليه في السابق لاحتواء أعمال عنف

وسط استمرار الاضطرابات التي تشهدها بعض الولايات الأمريكية، قبل المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات غداً (الثلاثاء)، هل يمكن لـ"ترامب" الذي رفض في السابق الالتزام بنقل سلمي للسلطة، أن يأمر بنشر قوات عسكرية لتهدئة الاضطرابات المدنية إذا رأى أن نتائج انتخابات مزورة؟

بموجب دستور الولايات المتحدة، يتمتع حكام الولايات الأمريكية بالسلطة الأساسية للحفاظ على النظام داخل حدود الدولة، ويمنع قانون عام 1878 الجيش الفيدرالي من المشاركة في تطبيق القانون المحلي، وفقاً لـ"رويترز".

ويسمح قانون التمرد، وهو استثناء من قانون 1878، الذي يعود تاريخه إلى عام 1807 للرئيس بإرسال قوات أمريكية لقمع التمرد المحلي.

وجرى الاستناد إلى قانون التمرد عشرات المرات في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن نادرًا ما احتج به منذ حركة الحقوق المدنية في الستينيات، وكان آخر مرة احتج بها الرئيس جورج بوش الأب في عام 1992 عندما أدت تبرئة أربعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس من ضرب رودني كينغ لسائق السيارة الأسود إلى أعمال شغب دامية، فأيد حاكم كاليفورنيا استخدام "بوش" للقانون.

وبين اللواء المتقاعد جون ألتنبرج، وهو الآن محام في واشنطن، أن القانون يمنح الرئيس سلطات هائلة ويجب استخدامه كملاذ أخير.

من جهته، أوضح أستاذ القانون بجامعة نوتردام جيمي جورولي، والمسؤول السابق بوزارة العدل، أنه في حالة الاضطرابات في يوم الانتخابات أو في الأيام التالية، فمن المرجح أن يقوم "ترامب" بتنشيط هؤلاء العملاء الفيدراليين أكثر من الجيش.

وفكر "ترامب" في اللجوء إلى القانون ردًا على أعمال العنف والنهب في احتجاجات مناهضة للعنصرية سلمية في الغالب في يونيو (حزيران)، لكنه تخلى عن الفكرة بعد مقاومة علنية من وزير الدفاع مارك إسبر.