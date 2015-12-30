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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي العلا وخيبر

ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر، تضمنت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي العلا وخيبر
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر، تضمنت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:25 AM

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي العلا وخيبر

ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر، تضمنت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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