تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتَي العلا وخيبر

ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمحافظتي العلا وخيبر، تضمنت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.