النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول

شهدت مراكز وقرى مركز العيص والشبحة وشمال وشرق ينبع، عصر اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الشعاب -جعلها الله أمطار خير وبركة- فيما تركزت الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ لتجنب المخاطر التي تصاحب الحالات الممطرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع
سبق

شهدت مراكز وقرى مركز العيص والشبحة وشمال وشرق ينبع، عصر اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الشعاب -جعلها الله أمطار خير وبركة- فيما تركزت الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ لتجنب المخاطر التي تصاحب الحالات الممطرة.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
05:32 PM

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص والشبحة وشرق وشمال ينبع

"المدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
793

شهدت مراكز وقرى مركز العيص والشبحة وشمال وشرق ينبع، عصر اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الشعاب -جعلها الله أمطار خير وبركة- فيما تركزت الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ لتجنب المخاطر التي تصاحب الحالات الممطرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,126
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,095
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة