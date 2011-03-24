النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

"باول": اقتصاد الولايات المتحدة "تحسَّن كثيرًا" لكن "التعافي ليس كاملاً"

هبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات، مجاريًا انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نزل مؤشر الدولار نحو 0.34 في المئة إلى 91.780 في نهاية جلسة التداول، بعد مكاسب 0.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية الاثنين من أعلى مستوياته في 14 شهرًا، وبلغ في أحدث مستوى 1.682 في المئة، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد.

وكانت عوائد السندات قد قفزت بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق نمو قوي.

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة "تحسَّن كثيرًا"، ناسبًا الفضل للكونغرس والبنك المركزي كليهما في تقديم دعم "لم يسبق له مثيل"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن التعافي ما زال "بعيدًا عن أن يكون كاملاً".

وقال باول في كلمة معدَّة، سيلقيها في جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء: "التعافي سار بخطى أسرع مما كان متوقعًا بشكل عام، ويبدو أنه يزداد قوة". مضيفًا بأن "إنفاق الأُسر وقطاع الإسكان أظهر تعافيًا أكثر اكتمالاً.. لكن قطاعات الاقتصاد الأكثر تضررًا من عودة ظهور الفيروس، وتباعد اجتماعي أكبر، تبقى ضعيفة، ومعدل البطالة ما زال مرتفعًا عند 6.2 %".

ومضى قائلاً: "التعافي بعيد عن أن يكون كاملاً؛ ولهذا فإننا في مجلس الاحتياطي الاتحادي سنواصل تزويد الاقتصاد بالدعم الذي يحتاج إليه أيًّا كانت الفترة التي يستغرقها ذلك".

ويتوقع صانعو السياسات بمجلس الاحتياطي قفزة في الإنفاق، ونمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مع حصول المزيد من الأمريكيين على اللقاح، وخروجهم من العزل المنزلي.

وشدَّد باول على تلك التوقعات، لكنه في الوقت نفسه كرر تعهُّد مجلس الاحتياطي الاتحادي باستخدام "كامل نطاق الأدوات التي لدينا لدعم الاقتصاد، والمساعدة في ضمان أن التعافي من هذه الفترة الصعبة سيكون متينًا قدر الإمكان".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
سبق

هبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات، مجاريًا انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نزل مؤشر الدولار نحو 0.34 في المئة إلى 91.780 في نهاية جلسة التداول، بعد مكاسب 0.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية الاثنين من أعلى مستوياته في 14 شهرًا، وبلغ في أحدث مستوى 1.682 في المئة، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد.

وكانت عوائد السندات قد قفزت بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق نمو قوي.

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة "تحسَّن كثيرًا"، ناسبًا الفضل للكونغرس والبنك المركزي كليهما في تقديم دعم "لم يسبق له مثيل"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن التعافي ما زال "بعيدًا عن أن يكون كاملاً".

وقال باول في كلمة معدَّة، سيلقيها في جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء: "التعافي سار بخطى أسرع مما كان متوقعًا بشكل عام، ويبدو أنه يزداد قوة". مضيفًا بأن "إنفاق الأُسر وقطاع الإسكان أظهر تعافيًا أكثر اكتمالاً.. لكن قطاعات الاقتصاد الأكثر تضررًا من عودة ظهور الفيروس، وتباعد اجتماعي أكبر، تبقى ضعيفة، ومعدل البطالة ما زال مرتفعًا عند 6.2 %".

ومضى قائلاً: "التعافي بعيد عن أن يكون كاملاً؛ ولهذا فإننا في مجلس الاحتياطي الاتحادي سنواصل تزويد الاقتصاد بالدعم الذي يحتاج إليه أيًّا كانت الفترة التي يستغرقها ذلك".

ويتوقع صانعو السياسات بمجلس الاحتياطي قفزة في الإنفاق، ونمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مع حصول المزيد من الأمريكيين على اللقاح، وخروجهم من العزل المنزلي.

وشدَّد باول على تلك التوقعات، لكنه في الوقت نفسه كرر تعهُّد مجلس الاحتياطي الاتحادي باستخدام "كامل نطاق الأدوات التي لدينا لدعم الاقتصاد، والمساعدة في ضمان أن التعافي من هذه الفترة الصعبة سيكون متينًا قدر الإمكان".

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
02:03 AM

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

"باول": اقتصاد الولايات المتحدة "تحسَّن كثيرًا" لكن "التعافي ليس كاملاً"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,071

هبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات، مجاريًا انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نزل مؤشر الدولار نحو 0.34 في المئة إلى 91.780 في نهاية جلسة التداول، بعد مكاسب 0.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية الاثنين من أعلى مستوياته في 14 شهرًا، وبلغ في أحدث مستوى 1.682 في المئة، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد.

وكانت عوائد السندات قد قفزت بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق نمو قوي.

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة "تحسَّن كثيرًا"، ناسبًا الفضل للكونغرس والبنك المركزي كليهما في تقديم دعم "لم يسبق له مثيل"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن التعافي ما زال "بعيدًا عن أن يكون كاملاً".

وقال باول في كلمة معدَّة، سيلقيها في جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء: "التعافي سار بخطى أسرع مما كان متوقعًا بشكل عام، ويبدو أنه يزداد قوة". مضيفًا بأن "إنفاق الأُسر وقطاع الإسكان أظهر تعافيًا أكثر اكتمالاً.. لكن قطاعات الاقتصاد الأكثر تضررًا من عودة ظهور الفيروس، وتباعد اجتماعي أكبر، تبقى ضعيفة، ومعدل البطالة ما زال مرتفعًا عند 6.2 %".

ومضى قائلاً: "التعافي بعيد عن أن يكون كاملاً؛ ولهذا فإننا في مجلس الاحتياطي الاتحادي سنواصل تزويد الاقتصاد بالدعم الذي يحتاج إليه أيًّا كانت الفترة التي يستغرقها ذلك".

ويتوقع صانعو السياسات بمجلس الاحتياطي قفزة في الإنفاق، ونمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مع حصول المزيد من الأمريكيين على اللقاح، وخروجهم من العزل المنزلي.

وشدَّد باول على تلك التوقعات، لكنه في الوقت نفسه كرر تعهُّد مجلس الاحتياطي الاتحادي باستخدام "كامل نطاق الأدوات التي لدينا لدعم الاقتصاد، والمساعدة في ضمان أن التعافي من هذه الفترة الصعبة سيكون متينًا قدر الإمكان".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة