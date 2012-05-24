وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-24 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021. وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 03:49 PM

اخر تعديل 24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 04:29 PM

"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021 لخلل في حزام الأمان قد يؤدي للإصابة في حال وقوع حادث





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.