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"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021

لخلل في حزام الأمان قد يؤدي للإصابة في حال وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
03:49 PM
اخر تعديل
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:29 PM

"التجارة" تستدعي 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021

لخلل في حزام الأمان قد يؤدي للإصابة في حال وقوع حادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 49 مركبة فولكس فاجن "T-Roc" 2021.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في وظيفة حزام الأمان الأوتوماتيكي للراكب قد يؤدي إلى عدم إغلاقه بشكل آمن، مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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