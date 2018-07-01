النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طيران ناس" يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية في اتفاقية "وظيفتك وبعثتك"

ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية في برنامج (وظيفتك وبعثتك).

جاء ذلك ضمن خططه الواضحة في توطين الوظائف، والالتزام الدائم في دعم أبناء الوطن كشركة طيران وطنية رائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

ويأتي برنامج (وظيفتك وبعثتك) في إطار الجهود الحثيثة للتنمية الوطنية الاقتصادية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث بدأ التسجيل في الدفعة الثانية لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) مع طيران ناس بتاريخ 10/10/1439هـ الموافق 24/6/2018م ويستمر حتى 24/10/1439هـ الموافق 7/7/2018م.

وسيعتمد طيران ناس خطة متكاملة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وستغطي الاتفاقية توظيف عشرات الخريجين وابتعاثهم في الوظائف التي طرحها طيران ناس لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) في التخصصات التي حددها طيران ناس في قطاع الطيران والذي سيدعم النمو الكبير لهذا القطاع.

وبدأت الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج (وظيفتك وبعثتك) بـ 11 طالبا لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصي صيانة الطائرات وهندسة الطيران والفضاء.

وتستهدف الدفعة الثانية 93 مقعدًا طرحها طيران ناس في برنامج (وظيفتك وبعثتك) لدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات هندسة الفضاء والطيران، وإلكترونيات الطيران، وصيانة الطائرات، ودبلوم ما بعد البكالوريوس للحصول على رخصة طيار تجاري.

ويمكن للراغبين التقديم على الفرص التي طرحها طيران ناس الدخول على موقع سفير عن طريق الرابط https://ksp.moe.gov.sa/KSP13/Pages/Degrees ومعرفة كل تفاصيل التقديم وبعد ذلك اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات طيران ناس للمتقدمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طيران ناس" يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية في اتفاقية "وظيفتك وبعثتك"
سبق

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية في برنامج (وظيفتك وبعثتك).

جاء ذلك ضمن خططه الواضحة في توطين الوظائف، والالتزام الدائم في دعم أبناء الوطن كشركة طيران وطنية رائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

ويأتي برنامج (وظيفتك وبعثتك) في إطار الجهود الحثيثة للتنمية الوطنية الاقتصادية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث بدأ التسجيل في الدفعة الثانية لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) مع طيران ناس بتاريخ 10/10/1439هـ الموافق 24/6/2018م ويستمر حتى 24/10/1439هـ الموافق 7/7/2018م.

وسيعتمد طيران ناس خطة متكاملة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وستغطي الاتفاقية توظيف عشرات الخريجين وابتعاثهم في الوظائف التي طرحها طيران ناس لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) في التخصصات التي حددها طيران ناس في قطاع الطيران والذي سيدعم النمو الكبير لهذا القطاع.

وبدأت الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج (وظيفتك وبعثتك) بـ 11 طالبا لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصي صيانة الطائرات وهندسة الطيران والفضاء.

وتستهدف الدفعة الثانية 93 مقعدًا طرحها طيران ناس في برنامج (وظيفتك وبعثتك) لدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات هندسة الفضاء والطيران، وإلكترونيات الطيران، وصيانة الطائرات، ودبلوم ما بعد البكالوريوس للحصول على رخصة طيار تجاري.

ويمكن للراغبين التقديم على الفرص التي طرحها طيران ناس الدخول على موقع سفير عن طريق الرابط https://ksp.moe.gov.sa/KSP13/Pages/Degrees ومعرفة كل تفاصيل التقديم وبعد ذلك اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات طيران ناس للمتقدمين.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
05:17 PM

"طيران ناس" يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية في اتفاقية "وظيفتك وبعثتك"

ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
11,973

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية في برنامج (وظيفتك وبعثتك).

جاء ذلك ضمن خططه الواضحة في توطين الوظائف، والالتزام الدائم في دعم أبناء الوطن كشركة طيران وطنية رائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

ويأتي برنامج (وظيفتك وبعثتك) في إطار الجهود الحثيثة للتنمية الوطنية الاقتصادية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث بدأ التسجيل في الدفعة الثانية لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) مع طيران ناس بتاريخ 10/10/1439هـ الموافق 24/6/2018م ويستمر حتى 24/10/1439هـ الموافق 7/7/2018م.

وسيعتمد طيران ناس خطة متكاملة لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها، وستغطي الاتفاقية توظيف عشرات الخريجين وابتعاثهم في الوظائف التي طرحها طيران ناس لبرنامج (وظيفتك وبعثتك) في التخصصات التي حددها طيران ناس في قطاع الطيران والذي سيدعم النمو الكبير لهذا القطاع.

وبدأت الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج (وظيفتك وبعثتك) بـ 11 طالبا لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصي صيانة الطائرات وهندسة الطيران والفضاء.

وتستهدف الدفعة الثانية 93 مقعدًا طرحها طيران ناس في برنامج (وظيفتك وبعثتك) لدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات هندسة الفضاء والطيران، وإلكترونيات الطيران، وصيانة الطائرات، ودبلوم ما بعد البكالوريوس للحصول على رخصة طيار تجاري.

ويمكن للراغبين التقديم على الفرص التي طرحها طيران ناس الدخول على موقع سفير عن طريق الرابط https://ksp.moe.gov.sa/KSP13/Pages/Degrees ومعرفة كل تفاصيل التقديم وبعد ذلك اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات طيران ناس للمتقدمين.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,859
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,014
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة