أمانة جدة تكرّم "سبق" تقديرًا لدورها الإعلامي في نشر الوعي والتثقيف

خلال الاحتفاء بالإعلاميين في حفل "فرسان الجائحة"

كرمت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، في مقرها؛ صحيفة "سبق"، على هامش تكريم نخبة من الإعلاميين في حفل حمل عنوان "فرسان الجائحة".

يأتي ذلك تقديرًا للدور الإعلامي الكبير في نشر الوعي والتثقيف بين أفراد المجتمع خلال أزمة كورونا، والداعم لجهود الأمانة في العمل الميداني والإداري خلال الفترة الماضية.

ومثّل "سبق" في حفل تكريم فرسان الجائحة مدير التحرير بالغربية الزميل عبد الله الراجحي.

حضر حفل التكريم نيابة عن أمين محافظة جدة: نائب الأمين وكيل الأمين للمشاريع المهندس علي بن محمد القرني، الذي رحب بنخبة الإعلاميين الذين مثلوا عددًا من مؤسسات الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.

وقدم شكر الأمانة وتقديرها للمساهمة الإعلامية الكبيرة والفاعلة في نشر الوعي والتثقيف الإعلامي بين أفراد المجتمع أثناء أزمة كورونا، منوهًا إلى الدعم والتحفيز الذي حظيت به فرق العمل الميداني عبر التغطيات الإعلامية وإبراز الجهود التي شملت أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وثمن "القرني" التواصل الإعلامي المميز مع الأمانة، الذي تكلل بتعزيز الجهود في مواجهة الأزمة، مؤكدًا استمرار التعاون واستقبال الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل البلدي.

من جانبه قدم مدير الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، شكره لفرسان الجائحة من الإعلاميين الذين بذلوا جهودًا مميزة في دعم العمل البلدي خلال الأزمة، وساهموا في نشر الوعي بين الناس، لافتًا النظر إلى أن التكريم هو أقل ما يمكن أن يقدم لشركاء النجاح.