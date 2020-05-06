تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة تضرب 4 مناطق تؤدي لشبه انعدام في الرؤية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.