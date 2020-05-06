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تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة تضرب 4 مناطق تؤدي لشبه انعدام في الرؤية

الرياض والجوف وحائل والحدود الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة تضرب 4 مناطق تؤدي لشبه انعدام في الرؤية
سبق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
05:13 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:28 PM

تنبيه متقدم لـ"الأرصاد": أتربة مثارة تضرب 4 مناطق تؤدي لشبه انعدام في الرؤية

الرياض والجوف وحائل والحدود الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,235

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من أتربة مثارة تصاحب الرياح السطحية بمنطقة الرياض، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.

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