اصطدام 4 مركبات وانقلاب إحداها على طريق الدائري الثالث بمكة المكرمة

أعاق المرور.. والجهات المختصة باشرت لإعادة الطريق لوضعه الطبيعي

قال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية بـ"تويتر": "الآن اصطدام (4) مركبات، وانقلاب إحداها في العاصمة المقدسة (طريق الدائري الثالث باتجاه مستشفى النور). وأدى ذلك إلى إعاقة الحركة المرورية".

وأضاف بأن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية وجَّه بمباشرة الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.