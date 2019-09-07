النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قُبيل توزيعها .. 159 حبة تكشف عن 4250 كيلو دجاج فاسد بجدة

"الأمانة" صادرت الكمية بالثلاجات وسحبت 14 سيارة تبريد قبل تحركها

ضبطت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة كمية من الدجاج الفاسد بأحد محال بيع الدجاج ويتبع شركة كبرى متخصصة في إنتاج الدواجن.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن فريقاً من بلدية الصفا الفرعية وفي أثناء الجولة الميدانية على محال المواد الغذائية والمطاعم رصد أحد محال بيع الدجاج ضمن نطاق الفرع حيث اتضح لفرق التفتيش وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم، مبيناً أنه تمّ ضبط (159) حبة دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وبعد التحرّي عن المصدر تمّ الاستدلال على 4250 كيلو من الدجاج الفاسد بالثلاجات، وسحب 14 سيارة تبريد جاهزة للتوزيع.

وأشار الزهراني؛ إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قُبيل توزيعها .. 159 حبة تكشف عن 4250 كيلو دجاج فاسد بجدة
سبق

ضبطت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة كمية من الدجاج الفاسد بأحد محال بيع الدجاج ويتبع شركة كبرى متخصصة في إنتاج الدواجن.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن فريقاً من بلدية الصفا الفرعية وفي أثناء الجولة الميدانية على محال المواد الغذائية والمطاعم رصد أحد محال بيع الدجاج ضمن نطاق الفرع حيث اتضح لفرق التفتيش وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم، مبيناً أنه تمّ ضبط (159) حبة دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وبعد التحرّي عن المصدر تمّ الاستدلال على 4250 كيلو من الدجاج الفاسد بالثلاجات، وسحب 14 سيارة تبريد جاهزة للتوزيع.

وأشار الزهراني؛ إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
11:15 AM

قُبيل توزيعها .. 159 حبة تكشف عن 4250 كيلو دجاج فاسد بجدة

"الأمانة" صادرت الكمية بالثلاجات وسحبت 14 سيارة تبريد قبل تحركها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
4
2,223

ضبطت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة كمية من الدجاج الفاسد بأحد محال بيع الدجاج ويتبع شركة كبرى متخصصة في إنتاج الدواجن.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن فريقاً من بلدية الصفا الفرعية وفي أثناء الجولة الميدانية على محال المواد الغذائية والمطاعم رصد أحد محال بيع الدجاج ضمن نطاق الفرع حيث اتضح لفرق التفتيش وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المستخدم، مبيناً أنه تمّ ضبط (159) حبة دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وبعد التحرّي عن المصدر تمّ الاستدلال على 4250 كيلو من الدجاج الفاسد بالثلاجات، وسحب 14 سيارة تبريد جاهزة للتوزيع.

وأشار الزهراني؛ إلى أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة، مؤكداً أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية للمحافظة على سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,997
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,524
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,439
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,853

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة