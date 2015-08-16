النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": السعودية تمكَّنت من تنظيم موسم حج ناجح دون تفشي أي مرض

أعربت في بيان لها عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع أبطال ومتطوعي الرعاية

هنَّأت منظمة الصحة العالمية حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة السعودية على الاستضافة الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 هـ/ 2019 م دون الإبلاغ عن حدث واحد من أحداث الصحة العامة، أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع أبطال ومتطوعي الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 2.5 مليون حاج.

وقد أوفدت المنظمة فريقًا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض.

وأكدت (الصحة العالمية) أن موسم الحج هذا العام 1440 هـ / 2019 جاء في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية؛ فمؤخرًا أعلنت المنظمة فاشية الإيبولا طارئة صحية عامة، تثير قلقًا دوليًّا؛ وتتطلب استجابة عالمية.. أضف إلى ذلك أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، وغيرها من الأمراض الـمعدية التي لا تزال ترد بها تقارير من بلدان كثيرة، يشارك مواطنوها في الحج.

وجاء في البيان: "أصدرت السلطات الصحية في إطار نظام الإنذار الصحي المبكر تحديثات يومية حول الوضع؛ وهو ما يعكس التزام السلطات السعودية القوي بالشفافية. كما زار فريق المنظمة خلال بعثته مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في منى ومزدلفة وعرفات؛ ليتعرفوا بأنفسهم على العمل الـمنجز على الأرض. وأثبتت زياراتنا الميدانية أن نظام الإنذار المبكر مطبَّق، ويعمل جيدًا".

وتعاونت المنظمة مع السلطات الصحية السعودية في تقييم توافر خدمات الرعاية الصحية في المرافق الصحية في المشاعر المقدسة باستخدام أدوات المنظمة القياسية. ومن شأن نتائج هذا التقييم أن تفيد السلطات في مواصلة تعزيز الخدمات، وتلبية احتياجات الحجاج.

وقد استعدت السلطات السعودية خير استعداد للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة، والاستجابة لها، مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي.. وكان لمستوى التأهب الرفيع الفضل في خفض عدد الحالات إلى أقل معدلاته؛ فلم تُسجَّل قضايا صحية جوهرية في صفوف الحجاج هذا الموسم.

وتشيد المنظمة بالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات طوال موسم الحج. وكان هذا النهج التعاوني متعدد القطاعات جليًّا في الميدان؛ فعملت جميع القطاعات وفق ما يمليه عليها الواجب، ووظفت كل مواردها، وبذلت ما أوتيت من جهد حتى يستطيع الحجاج الذين يعانون حالات صحية حرجة استكمال مناسك حجهم. وكان الإجلاء الطبي الطائر الذي نفذته قطاعات عدة واحدًا من أمثلة عديدة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة العالمية": السعودية تمكَّنت من تنظيم موسم حج ناجح دون تفشي أي مرض
سبق

هنَّأت منظمة الصحة العالمية حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة السعودية على الاستضافة الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 هـ/ 2019 م دون الإبلاغ عن حدث واحد من أحداث الصحة العامة، أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع أبطال ومتطوعي الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 2.5 مليون حاج.

وقد أوفدت المنظمة فريقًا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض.

وأكدت (الصحة العالمية) أن موسم الحج هذا العام 1440 هـ / 2019 جاء في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية؛ فمؤخرًا أعلنت المنظمة فاشية الإيبولا طارئة صحية عامة، تثير قلقًا دوليًّا؛ وتتطلب استجابة عالمية.. أضف إلى ذلك أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، وغيرها من الأمراض الـمعدية التي لا تزال ترد بها تقارير من بلدان كثيرة، يشارك مواطنوها في الحج.

وجاء في البيان: "أصدرت السلطات الصحية في إطار نظام الإنذار الصحي المبكر تحديثات يومية حول الوضع؛ وهو ما يعكس التزام السلطات السعودية القوي بالشفافية. كما زار فريق المنظمة خلال بعثته مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في منى ومزدلفة وعرفات؛ ليتعرفوا بأنفسهم على العمل الـمنجز على الأرض. وأثبتت زياراتنا الميدانية أن نظام الإنذار المبكر مطبَّق، ويعمل جيدًا".

وتعاونت المنظمة مع السلطات الصحية السعودية في تقييم توافر خدمات الرعاية الصحية في المرافق الصحية في المشاعر المقدسة باستخدام أدوات المنظمة القياسية. ومن شأن نتائج هذا التقييم أن تفيد السلطات في مواصلة تعزيز الخدمات، وتلبية احتياجات الحجاج.

وقد استعدت السلطات السعودية خير استعداد للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة، والاستجابة لها، مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي.. وكان لمستوى التأهب الرفيع الفضل في خفض عدد الحالات إلى أقل معدلاته؛ فلم تُسجَّل قضايا صحية جوهرية في صفوف الحجاج هذا الموسم.

وتشيد المنظمة بالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات طوال موسم الحج. وكان هذا النهج التعاوني متعدد القطاعات جليًّا في الميدان؛ فعملت جميع القطاعات وفق ما يمليه عليها الواجب، ووظفت كل مواردها، وبذلت ما أوتيت من جهد حتى يستطيع الحجاج الذين يعانون حالات صحية حرجة استكمال مناسك حجهم. وكان الإجلاء الطبي الطائر الذي نفذته قطاعات عدة واحدًا من أمثلة عديدة.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:13 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:41 PM

"الصحة العالمية": السعودية تمكَّنت من تنظيم موسم حج ناجح دون تفشي أي مرض

أعربت في بيان لها عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع أبطال ومتطوعي الرعاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
590

هنَّأت منظمة الصحة العالمية حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة السعودية على الاستضافة الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 هـ/ 2019 م دون الإبلاغ عن حدث واحد من أحداث الصحة العامة، أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن خالص شكرها وعميق تقديرها لجميع أبطال ومتطوعي الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 2.5 مليون حاج.

وقد أوفدت المنظمة فريقًا من الخبراء لدعم جهود وزارة الصحة، وضمان تنفيذ تدابير التأهب في مجال الصحة العامة بهدف الوقاية من حدوث أي فاشيات محتملة للأمراض.

وأكدت (الصحة العالمية) أن موسم الحج هذا العام 1440 هـ / 2019 جاء في وقت تحدق فيه أخطار عديدة بالصحة العامة العالمية؛ فمؤخرًا أعلنت المنظمة فاشية الإيبولا طارئة صحية عامة، تثير قلقًا دوليًّا؛ وتتطلب استجابة عالمية.. أضف إلى ذلك أمراض الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، وغيرها من الأمراض الـمعدية التي لا تزال ترد بها تقارير من بلدان كثيرة، يشارك مواطنوها في الحج.

وجاء في البيان: "أصدرت السلطات الصحية في إطار نظام الإنذار الصحي المبكر تحديثات يومية حول الوضع؛ وهو ما يعكس التزام السلطات السعودية القوي بالشفافية. كما زار فريق المنظمة خلال بعثته مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في منى ومزدلفة وعرفات؛ ليتعرفوا بأنفسهم على العمل الـمنجز على الأرض. وأثبتت زياراتنا الميدانية أن نظام الإنذار المبكر مطبَّق، ويعمل جيدًا".

وتعاونت المنظمة مع السلطات الصحية السعودية في تقييم توافر خدمات الرعاية الصحية في المرافق الصحية في المشاعر المقدسة باستخدام أدوات المنظمة القياسية. ومن شأن نتائج هذا التقييم أن تفيد السلطات في مواصلة تعزيز الخدمات، وتلبية احتياجات الحجاج.

وقد استعدت السلطات السعودية خير استعداد للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة، والاستجابة لها، مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي.. وكان لمستوى التأهب الرفيع الفضل في خفض عدد الحالات إلى أقل معدلاته؛ فلم تُسجَّل قضايا صحية جوهرية في صفوف الحجاج هذا الموسم.

وتشيد المنظمة بالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات طوال موسم الحج. وكان هذا النهج التعاوني متعدد القطاعات جليًّا في الميدان؛ فعملت جميع القطاعات وفق ما يمليه عليها الواجب، ووظفت كل مواردها، وبذلت ما أوتيت من جهد حتى يستطيع الحجاج الذين يعانون حالات صحية حرجة استكمال مناسك حجهم. وكان الإجلاء الطبي الطائر الذي نفذته قطاعات عدة واحدًا من أمثلة عديدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,810
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,911

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة