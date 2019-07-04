رأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، ومدير عام معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع المخصص لاستعراض الدراسة الاستشارية المقدمة من معهد الإدارة العامة لدراسة وإعادة توزيع القوى العاملة في ديوان الوزارة. وفي مستهل الاجتماع نوه الدكتور يوسف بن سعيد بالتعاون المثمر بين الوزارة والمعهد خلال السنوات الماضية ودعم المعهد من خلال تقديم العديد من الدراسات والاستشارات والتدريب لمنسوبي الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة... وأشار بن سعيد إلى أن هذه الدراسة النوعية والمهمة في القوى العاملة بالوزارة تأتي كآخر الدراسات الاستشارية مع زميلتها دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة، باعتبار المعهد أحد أهم دور الخبرة الإدارية والاستشارية في هذا المجال، وأن جهود المعهد مقدرة في مساعدة الوزارة في الجانب الإداري والاستشاري والتدريبي من أجل تهيئة الظروف في تقديم رسالتها في خدمة العمل الإسلامي وخدمة بيوت الله. من جهته نوه مدير عام معهد الإدارة العامة بالتعاون بين المعهد والوزارة في تقديم كل ما يستطيع من إمكانات ــ مثل بقية الجهات الحكومية ــ لخدمة الوزارة وأعمالها في مجالات التنظيم والاستشارات والدراسات والتدريب وغيرها، وأكد على أن هذا الدور للمعهد يأتي ضمن الأعمال المناطة في تقديم الخبرات الإدارية والاستشارية للجهات الحكومية. كما شكر الوزارة على اهتمامها في طلب هذه الدراسة في القوى العاملة، وهي من الطلبات النوعية القليلة التي ترد للمعهد، نظراً لحساسية التعامل مع مخرجاتها.

معهد الإدارة العامة يستعرض دراسة القوى العاملة في الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي سبق 2019-07-04 رأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، ومدير عام معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع المخصص لاستعراض الدراسة الاستشارية المقدمة من معهد الإدارة العامة لدراسة وإعادة توزيع القوى العاملة في ديوان الوزارة.



وفي مستهل الاجتماع نوه الدكتور يوسف بن سعيد بالتعاون المثمر بين الوزارة والمعهد خلال السنوات الماضية ودعم المعهد من خلال تقديم العديد من الدراسات والاستشارات والتدريب لمنسوبي الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة...



وأشار بن سعيد إلى أن هذه الدراسة النوعية والمهمة في القوى العاملة بالوزارة تأتي كآخر الدراسات الاستشارية مع زميلتها دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة، باعتبار المعهد أحد أهم دور الخبرة الإدارية والاستشارية في هذا المجال، وأن جهود المعهد مقدرة في مساعدة الوزارة في الجانب الإداري والاستشاري والتدريبي من أجل تهيئة الظروف في تقديم رسالتها في خدمة العمل الإسلامي وخدمة بيوت الله.



من جهته نوه مدير عام معهد الإدارة العامة بالتعاون بين المعهد والوزارة في تقديم كل ما يستطيع من إمكانات ــ مثل بقية الجهات الحكومية ــ لخدمة الوزارة وأعمالها في مجالات التنظيم والاستشارات والدراسات والتدريب وغيرها، وأكد على أن هذا الدور للمعهد يأتي ضمن الأعمال المناطة في تقديم الخبرات الإدارية والاستشارية للجهات الحكومية. كما شكر الوزارة على اهتمامها في طلب هذه الدراسة في القوى العاملة، وهي من الطلبات النوعية القليلة التي ترد للمعهد، نظراً لحساسية التعامل مع مخرجاتها.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 04:25 PM

معهد الإدارة العامة يستعرض دراسة القوى العاملة في الشؤون الإسلامية بحضور "بن سعيد" و"القحطاني" وعدد من الوكلاء وكبار المسؤولين بالوزارة





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رأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، ومدير عام معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع المخصص لاستعراض الدراسة الاستشارية المقدمة من معهد الإدارة العامة لدراسة وإعادة توزيع القوى العاملة في ديوان الوزارة.



وفي مستهل الاجتماع نوه الدكتور يوسف بن سعيد بالتعاون المثمر بين الوزارة والمعهد خلال السنوات الماضية ودعم المعهد من خلال تقديم العديد من الدراسات والاستشارات والتدريب لمنسوبي الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة...



وأشار بن سعيد إلى أن هذه الدراسة النوعية والمهمة في القوى العاملة بالوزارة تأتي كآخر الدراسات الاستشارية مع زميلتها دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة، باعتبار المعهد أحد أهم دور الخبرة الإدارية والاستشارية في هذا المجال، وأن جهود المعهد مقدرة في مساعدة الوزارة في الجانب الإداري والاستشاري والتدريبي من أجل تهيئة الظروف في تقديم رسالتها في خدمة العمل الإسلامي وخدمة بيوت الله.



من جهته نوه مدير عام معهد الإدارة العامة بالتعاون بين المعهد والوزارة في تقديم كل ما يستطيع من إمكانات ــ مثل بقية الجهات الحكومية ــ لخدمة الوزارة وأعمالها في مجالات التنظيم والاستشارات والدراسات والتدريب وغيرها، وأكد على أن هذا الدور للمعهد يأتي ضمن الأعمال المناطة في تقديم الخبرات الإدارية والاستشارية للجهات الحكومية. كما شكر الوزارة على اهتمامها في طلب هذه الدراسة في القوى العاملة، وهي من الطلبات النوعية القليلة التي ترد للمعهد، نظراً لحساسية التعامل مع مخرجاتها.