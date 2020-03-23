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أمريكا .. 4 آلاف إصابة جديدة بـ "كورونا" في 24 ساعة

ليتجاوز إجمالي الإصابات المؤكّدة فيها 35 ألف حالة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد؛ ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا 35 ألف حالة.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة ارتفع بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولاً إلى 35206 أشخاص.

ووفق "سبوتنيك" الروسية قالت الجامعة، التي تحسب الإحصاءات المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.

إلى ذلك، تم تسجيل 31057 حالة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة؛ حيث سجّلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصاً.

ووضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" في العالم، بعد الصين، وإيطاليا.

الولايات المتحدة الأمريكية فيروس كورونا الجديد

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أمريكا .. 4 آلاف إصابة جديدة بـ "كورونا" في 24 ساعة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد؛ ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا 35 ألف حالة.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة ارتفع بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولاً إلى 35206 أشخاص.

ووفق "سبوتنيك" الروسية قالت الجامعة، التي تحسب الإحصاءات المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.

إلى ذلك، تم تسجيل 31057 حالة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة؛ حيث سجّلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصاً.

ووضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" في العالم، بعد الصين، وإيطاليا.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:33 AM

أمريكا .. 4 آلاف إصابة جديدة بـ "كورونا" في 24 ساعة

ليتجاوز إجمالي الإصابات المؤكّدة فيها 35 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، 4 آلاف حالة إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد؛ ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا 35 ألف حالة.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات المتحدة ارتفع بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولاً إلى 35206 أشخاص.

ووفق "سبوتنيك" الروسية قالت الجامعة، التي تحسب الإحصاءات المحلية والاتحادية، إن عدد الوفيات بلغ 471 حالة.

إلى ذلك، تم تسجيل 31057 حالة في الولايات المتحدة بحسب إحصاءات الجامعة؛ حيث سجّلت السلطات الصحية وفاة 390 شخصاً.

ووضعت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" في العالم، بعد الصين، وإيطاليا.

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