النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام

شملت قطاعات البلديات الفرعية والتعمير والمشاريع والموارد البشرية والاستثمار

نجحت أمانة محافظة جدة عبر 213 حكمًا قضائيًّا خلال العام 2020م، في توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي، أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات (البلديات الفرعية، التعمير، المشاريع، الموارد البشرية، الاستثمار، الخدمات، بلديات المحافظات)؛ مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية تستهدف الإدارات والبلديات الفرعية؛ بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.

وثمّن "شافعي" دعم الأمين المستمر لتعزيز المسار القانوني في الأمانة والجهود المبذولة من فريق العمل في إدارة المرافعات والقضايا، نظير ما تم تحقيقه من إنجاز؛ مؤكدًا مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام
سبق

نجحت أمانة محافظة جدة عبر 213 حكمًا قضائيًّا خلال العام 2020م، في توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي، أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات (البلديات الفرعية، التعمير، المشاريع، الموارد البشرية، الاستثمار، الخدمات، بلديات المحافظات)؛ مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية تستهدف الإدارات والبلديات الفرعية؛ بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.

وثمّن "شافعي" دعم الأمين المستمر لتعزيز المسار القانوني في الأمانة والجهود المبذولة من فريق العمل في إدارة المرافعات والقضايا، نظير ما تم تحقيقه من إنجاز؛ مؤكدًا مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:31 PM

213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام

شملت قطاعات البلديات الفرعية والتعمير والمشاريع والموارد البشرية والاستثمار

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
1,575

نجحت أمانة محافظة جدة عبر 213 حكمًا قضائيًّا خلال العام 2020م، في توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي، أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات (البلديات الفرعية، التعمير، المشاريع، الموارد البشرية، الاستثمار، الخدمات، بلديات المحافظات)؛ مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية تستهدف الإدارات والبلديات الفرعية؛ بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.

وثمّن "شافعي" دعم الأمين المستمر لتعزيز المسار القانوني في الأمانة والجهود المبذولة من فريق العمل في إدارة المرافعات والقضايا، نظير ما تم تحقيقه من إنجاز؛ مؤكدًا مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,128
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,504

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة