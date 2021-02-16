213 حكمًا قضائيًّا.. "أمانة جدة" تستعيد أكثر من نصف مليار ريال من المال العام

شملت قطاعات البلديات الفرعية والتعمير والمشاريع والموارد البشرية والاستثمار

نجحت أمانة محافظة جدة عبر 213 حكمًا قضائيًّا خلال العام 2020م، في توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي، أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات (البلديات الفرعية، التعمير، المشاريع، الموارد البشرية، الاستثمار، الخدمات، بلديات المحافظات)؛ مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية تستهدف الإدارات والبلديات الفرعية؛ بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.

وثمّن "شافعي" دعم الأمين المستمر لتعزيز المسار القانوني في الأمانة والجهود المبذولة من فريق العمل في إدارة المرافعات والقضايا، نظير ما تم تحقيقه من إنجاز؛ مؤكدًا مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.