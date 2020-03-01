"الصحة الكويتية": وصول 6 طائرات تقلُّ مواطنين تم إجلاؤهم من إيران وتايلاند

"إيرلندا" تعلن أول إصابة بـ"كورونا".. و"البرازيل" تؤكد اكتشاف ثاني حالة

أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة الكويتية أمس وصول ست طائرات، تقلُّ مواطنين، تم إجلاؤهم من إيران وتايلاند، وسيتم نقلهم إلى الحجر الصحي والمراقبة المنزلية بعد فحصهم احترازيًّا، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتورة بثينة المضف، لوكالة الأنباء الكويتية: إن رحلات الإجلاء الست التي هبطت في مطار الكويت (مبنى الشيخ سعد العبدالله) تضمنت طائرة واحدة قادمة من مدينة بانكوك في تايلاند "سيتم إخضاع ركابها جميعًا إلى المراقبة المنزلية".

وأضافت المضف بأن المواطنين القادمين على متن الرحلات الخمس القادمة من طهران "سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص". موضحة أن "بعض الحالات ممن يعانون أمراضًا مزمنة، مثل القلب وغيره، نُقلوا إلى المستشفى المخصص للتأكد من سلامتهم".

وشدَّدت على أنه لا يوجد أي ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد، وأوضحت أن إجمالي ما تم رصده "45 حالة، جميعها في حالة مستقرة، وتتمتع بصحة جيدة".

أكدت السلطات الصحية في إيرلندا اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكدت أنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة الإيرلندية في بيان إن المريض -وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد- يتلقى العلاج الطبي الملائم.

كما أكدت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار، وأن الحالة جرى تشخيصها لمريض في ساو باولو، كان قد زار إيطاليا في الآونة الأخيرة.

وقالت السلطات إنها تعكف على جمع المعلومات، وإنها ستعلن المزيد من التفاصيل لاحقًا.