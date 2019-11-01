وعلمت "سبق" أن الفرق الإسعافية قامت بنقل السيدة والطفلة لمستشفى أبو عريش العام، جراء تعرضهم لإصابة داخل الشقة أثناء اشتعالها، فيما تم الاطمئنان على المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

أصيبت امرأة وطفلة واحتجز سبعة أشخاص في حادثة حريق شقة سكنية بمحافظة أبو عريش ، وباشرت فرق الدفاع المدني وتمكنت من إنقاذ المحتجزين وإطفاء الحريق.

شاهد.. حريق شقة بأبوعريش يصيب امرأة وطفلة ويحتجز 7 و"المدني" يخمده فهد كاملي سبق 2019-11-01 أصيبت امرأة وطفلة واحتجز سبعة أشخاص في حادثة حريق شقة سكنية بمحافظة أبو عريش ، وباشرت فرق الدفاع المدني وتمكنت من إنقاذ المحتجزين وإطفاء الحريق. وعلمت "سبق" أن الفرق الإسعافية قامت بنقل السيدة والطفلة لمستشفى أبو عريش العام، جراء تعرضهم لإصابة داخل الشقة أثناء اشتعالها، فيما تم الاطمئنان على المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 02:43 PM

شاهد.. حريق شقة بأبوعريش يصيب امرأة وطفلة ويحتجز 7 و"المدني" يخمده باشرته الفرق وتمكنت من إنقاذهم ونقلت حالتين إلى المستشفى العام عبر"الإسعاف"





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أصيبت امرأة وطفلة واحتجز سبعة أشخاص في حادثة حريق شقة سكنية بمحافظة أبو عريش ، وباشرت فرق الدفاع المدني وتمكنت من إنقاذ المحتجزين وإطفاء الحريق.

وعلمت "سبق" أن الفرق الإسعافية قامت بنقل السيدة والطفلة لمستشفى أبو عريش العام، جراء تعرضهم لإصابة داخل الشقة أثناء اشتعالها، فيما تم الاطمئنان على المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.