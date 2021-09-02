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تنشط الجهاز العصبي.. مواد غذائية تساعد على تحفيز الدماغ في الصباح

تؤثر إيجابيًّا في الوظائف الإدراكية وتساعد في إتمام عملية التمثيل الغذائي

بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة يصعب على الجسم العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل؛ لذلك هو بحاجة إلى تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.

وكشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز الدماغ.

وقالت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك": "يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة وخبز الجودار، وفي العصائد. هذه الفيتامينات هي مواد "منشطة" للجهاز العصبي بكامله؛ فدونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي؛ لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء".

وتنصح الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور، لأنه يساعد على "تحفيز" الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

وتابعت: "هناك أطعمة تؤثر إيجابيًّا في الوظائف الإدراكية للدماغ. والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض؛ لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين.

ومادة أسيتيل كولين هي ناقل عصبي يضمن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية. أي مسؤولة عن الفترة بين ما نفكر به وما نقوله. ويساعد على إيجاد الكلمة المناسبة وتذكر التعريف الصحيح؛ لذلك فإن تناول البيض في وجبة الفطور أمر مهم وقرار صائب".

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تنشط الجهاز العصبي.. مواد غذائية تساعد على تحفيز الدماغ في الصباح
سبق

بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة يصعب على الجسم العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل؛ لذلك هو بحاجة إلى تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.

وكشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز الدماغ.

وقالت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك": "يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة وخبز الجودار، وفي العصائد. هذه الفيتامينات هي مواد "منشطة" للجهاز العصبي بكامله؛ فدونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي؛ لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء".

وتنصح الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور، لأنه يساعد على "تحفيز" الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

وتابعت: "هناك أطعمة تؤثر إيجابيًّا في الوظائف الإدراكية للدماغ. والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض؛ لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين.

ومادة أسيتيل كولين هي ناقل عصبي يضمن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية. أي مسؤولة عن الفترة بين ما نفكر به وما نقوله. ويساعد على إيجاد الكلمة المناسبة وتذكر التعريف الصحيح؛ لذلك فإن تناول البيض في وجبة الفطور أمر مهم وقرار صائب".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:29 AM

تنشط الجهاز العصبي.. مواد غذائية تساعد على تحفيز الدماغ في الصباح

تؤثر إيجابيًّا في الوظائف الإدراكية وتساعد في إتمام عملية التمثيل الغذائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة يصعب على الجسم العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل؛ لذلك هو بحاجة إلى تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.

وكشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز الدماغ.

وقالت الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك": "يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة وخبز الجودار، وفي العصائد. هذه الفيتامينات هي مواد "منشطة" للجهاز العصبي بكامله؛ فدونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي؛ لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء".

وتنصح الخبيرة -وفق "روسيا اليوم"- بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور، لأنه يساعد على "تحفيز" الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

وتابعت: "هناك أطعمة تؤثر إيجابيًّا في الوظائف الإدراكية للدماغ. والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض؛ لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين.

ومادة أسيتيل كولين هي ناقل عصبي يضمن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية. أي مسؤولة عن الفترة بين ما نفكر به وما نقوله. ويساعد على إيجاد الكلمة المناسبة وتذكر التعريف الصحيح؛ لذلك فإن تناول البيض في وجبة الفطور أمر مهم وقرار صائب".

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