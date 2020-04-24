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إقامة أول صلاة جمعة بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك

تكثيف العناية والاهتمام بجميع المواقع في المسجد ومرافقه

أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد صدور قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد عدا الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في هذا الخصوص، كامل العناية والاهتمام بجميع المواقع في المسجد ومرافقه؛ باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفق أرقى المعايير؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والإدارات ذات العلاقة.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقامة أول صلاة جمعة بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك
سبق

أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد صدور قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد عدا الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في هذا الخصوص، كامل العناية والاهتمام بجميع المواقع في المسجد ومرافقه؛ باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفق أرقى المعايير؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والإدارات ذات العلاقة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
03:06 PM

إقامة أول صلاة جمعة بالمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك

تكثيف العناية والاهتمام بجميع المواقع في المسجد ومرافقه

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
3
13,033

أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد صدور قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد عدا الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكثّفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في هذا الخصوص، كامل العناية والاهتمام بجميع المواقع في المسجد ومرافقه؛ باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفق أرقى المعايير؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والإدارات ذات العلاقة.

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