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بالصور.. أمين الشرقية يفتتح "بلازا حي الشاطئ" بالواجهة البحرية بالدمام

الجبير: المشروع جاء امتدادًا لتطوير الكورنيش بمساحة ١٦٠ ألف متر مربع

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الثلاثاء، مشروع «بلازا حي الشاطئ» في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام.

وحضر تدشين المشروع وكلاء أمين المنطقة، ورئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، وعدد من قيادات الأمانة، وعدد كبير من الزوار والعائلات.

وقام "الجبير" بجولة تفقدية شملت مرافق المشروع حيث اطلع على أبرز مكونات المشروع واستمع إلى شرح مفصل من قِبل وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا عن أبرز المرافق العامة للمشروع والخدمات والأركان، كما التقى عددًا من المواطنين أثناء الجولة الذين أبدوا سعادتهم بهذا المشروع والذي يعد إضافة جديدة للواجهات البحرية في المنطقة.

وقام أمين المنطقة بزيارة للجدارية التي قام برسمها ١٠ فنانين وفنانات تشكيليين بالمنطقة الشرقية، برئاسة الفنانة التشكيلية عزيزة القرني، حيث اطلع على الجدارية التي تجمع بين أركانها أهازيج شرقية وفنون بحرية، بغرض تزيين جداريات بلازا حي الشاطئ التي تم افتتاحها، من خلال القيام بالعديد من الرسومات الفنية التي تحمل طابع المنطقة الشرقية الشعبي، وحرص الفنانون على طرح تجربة جديدة ومميزة وتطبيق لرؤية المملكة 2030 وهو جزءٌ للحد من التلوث البصري وإحداث نقلة نوعية لتزيين المدينة بالفنون البصرية الجميلة لتصبح بحلول عام ٢٠١٩ مدينة الفنون.

وتعبّر الجدارية عن التراث والموروث الشعبي للمنطقة الشرقية منتقلة إلى حضارة المنطقة وأهم إنجازاتها، مشيرًا إلى أن الجدارية يبلغ طولها ٢٠٠ متر، وأنهيت بوقت قياسي خلال ٣ أيام فقط، عقب ذلك توجّه أمين المنطقة وضيوف الحفل إلى المسرح الرئيس والذي يتسع لأكثر من ٥٠٠ شخص أقيم داخل المشروع لإقامة الفعاليات والمناسبات، حيث شاهد الجميع الحفل الرئيس الذي أقيم بهذه المناسبة والذي أحياه عدد من الفرق الشعبية.

وفي نهاية الحفل صرح المهندس فهد بن محمد الجبير بأن افتتاح مشروع بلازا حي الشاطئ يعد استكمالاً للواجهة البحرية في الدمام، مشيرًا إلى أن المشروع يعد امتدادًا لتطوير منطقة الكورنيش، حيث تتضمن ممشى بطول 1200 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقدر بـ ١٦٠ ألف متر مربع.

وقال إن الواجهة الجديدة تمتاز بساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء وساحات الألعاب المظللة والمواجهة للبحر، فيما تخدم تلك المنطقة وجود دورتي مياه إحداهما للرجال والأخرى للنساء، ويفصل المنطقة المطورة عن البحر سور من الخرسانة مسبقة الصب ومعالجة بدهان «إيبوكسي»، وتتوافر فيها مقاعد على طول الكورنيش.

وأضاف أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيينها بنافورة خرسانية (حوض مستطيل وكرة دائرية)، فيما يحيط في النافورة من الجانبين مجسم جلسات تم تزيينه بسور من «الإستانليس ستيل» للحماية، ويحوي مندرجًا مغطى بألواح «الغرانيت» المتداخل مع العشب الاصطناعي، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة وتم تجهيزه بأماكن وضوء خارجية خلف دورة المياه وتخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن الأحواض المخصصة للزراعة تمت زراعتها بأنواع متنوعة من الأشجار الدائمة والنخيل وكذلك مناطق واسعة من العشب الطبيعي، إضافة إلى وجود الزهور التي تزين المنطقة، والتي تغطي بما مساحته ٢٥ ٪ من المشروع.

وشدد أمين المنطقة على أن هذا المشروع جاء لراحة المواطنين وخدمتهم وتوفير المتعة والترفيه لهم، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تعبر لآفاق المستقبل لتصبح زاخرة بالمنجزات الحضارية التي عمت جميع المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن ورعايته ورفاهيته.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن توجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك بدعم وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالمحسن آل الشيخ، لإقامة مشروعات سياحية ترفيهية خدمية للمواطنين والمقيمين .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمين الشرقية يفتتح "بلازا حي الشاطئ" بالواجهة البحرية بالدمام
سبق

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الثلاثاء، مشروع «بلازا حي الشاطئ» في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام.

وحضر تدشين المشروع وكلاء أمين المنطقة، ورئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، وعدد من قيادات الأمانة، وعدد كبير من الزوار والعائلات.

وقام "الجبير" بجولة تفقدية شملت مرافق المشروع حيث اطلع على أبرز مكونات المشروع واستمع إلى شرح مفصل من قِبل وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا عن أبرز المرافق العامة للمشروع والخدمات والأركان، كما التقى عددًا من المواطنين أثناء الجولة الذين أبدوا سعادتهم بهذا المشروع والذي يعد إضافة جديدة للواجهات البحرية في المنطقة.

وقام أمين المنطقة بزيارة للجدارية التي قام برسمها ١٠ فنانين وفنانات تشكيليين بالمنطقة الشرقية، برئاسة الفنانة التشكيلية عزيزة القرني، حيث اطلع على الجدارية التي تجمع بين أركانها أهازيج شرقية وفنون بحرية، بغرض تزيين جداريات بلازا حي الشاطئ التي تم افتتاحها، من خلال القيام بالعديد من الرسومات الفنية التي تحمل طابع المنطقة الشرقية الشعبي، وحرص الفنانون على طرح تجربة جديدة ومميزة وتطبيق لرؤية المملكة 2030 وهو جزءٌ للحد من التلوث البصري وإحداث نقلة نوعية لتزيين المدينة بالفنون البصرية الجميلة لتصبح بحلول عام ٢٠١٩ مدينة الفنون.

وتعبّر الجدارية عن التراث والموروث الشعبي للمنطقة الشرقية منتقلة إلى حضارة المنطقة وأهم إنجازاتها، مشيرًا إلى أن الجدارية يبلغ طولها ٢٠٠ متر، وأنهيت بوقت قياسي خلال ٣ أيام فقط، عقب ذلك توجّه أمين المنطقة وضيوف الحفل إلى المسرح الرئيس والذي يتسع لأكثر من ٥٠٠ شخص أقيم داخل المشروع لإقامة الفعاليات والمناسبات، حيث شاهد الجميع الحفل الرئيس الذي أقيم بهذه المناسبة والذي أحياه عدد من الفرق الشعبية.

وفي نهاية الحفل صرح المهندس فهد بن محمد الجبير بأن افتتاح مشروع بلازا حي الشاطئ يعد استكمالاً للواجهة البحرية في الدمام، مشيرًا إلى أن المشروع يعد امتدادًا لتطوير منطقة الكورنيش، حيث تتضمن ممشى بطول 1200 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقدر بـ ١٦٠ ألف متر مربع.

وقال إن الواجهة الجديدة تمتاز بساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء وساحات الألعاب المظللة والمواجهة للبحر، فيما تخدم تلك المنطقة وجود دورتي مياه إحداهما للرجال والأخرى للنساء، ويفصل المنطقة المطورة عن البحر سور من الخرسانة مسبقة الصب ومعالجة بدهان «إيبوكسي»، وتتوافر فيها مقاعد على طول الكورنيش.

وأضاف أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيينها بنافورة خرسانية (حوض مستطيل وكرة دائرية)، فيما يحيط في النافورة من الجانبين مجسم جلسات تم تزيينه بسور من «الإستانليس ستيل» للحماية، ويحوي مندرجًا مغطى بألواح «الغرانيت» المتداخل مع العشب الاصطناعي، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة وتم تجهيزه بأماكن وضوء خارجية خلف دورة المياه وتخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن الأحواض المخصصة للزراعة تمت زراعتها بأنواع متنوعة من الأشجار الدائمة والنخيل وكذلك مناطق واسعة من العشب الطبيعي، إضافة إلى وجود الزهور التي تزين المنطقة، والتي تغطي بما مساحته ٢٥ ٪ من المشروع.

وشدد أمين المنطقة على أن هذا المشروع جاء لراحة المواطنين وخدمتهم وتوفير المتعة والترفيه لهم، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تعبر لآفاق المستقبل لتصبح زاخرة بالمنجزات الحضارية التي عمت جميع المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن ورعايته ورفاهيته.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن توجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك بدعم وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالمحسن آل الشيخ، لإقامة مشروعات سياحية ترفيهية خدمية للمواطنين والمقيمين .

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:33 PM

بالصور.. أمين الشرقية يفتتح "بلازا حي الشاطئ" بالواجهة البحرية بالدمام

الجبير: المشروع جاء امتدادًا لتطوير الكورنيش بمساحة ١٦٠ ألف متر مربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم الثلاثاء، مشروع «بلازا حي الشاطئ» في الواجهة البحرية الشمالية بالدمام.

وحضر تدشين المشروع وكلاء أمين المنطقة، ورئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، وعدد من قيادات الأمانة، وعدد كبير من الزوار والعائلات.

وقام "الجبير" بجولة تفقدية شملت مرافق المشروع حيث اطلع على أبرز مكونات المشروع واستمع إلى شرح مفصل من قِبل وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا عن أبرز المرافق العامة للمشروع والخدمات والأركان، كما التقى عددًا من المواطنين أثناء الجولة الذين أبدوا سعادتهم بهذا المشروع والذي يعد إضافة جديدة للواجهات البحرية في المنطقة.

وقام أمين المنطقة بزيارة للجدارية التي قام برسمها ١٠ فنانين وفنانات تشكيليين بالمنطقة الشرقية، برئاسة الفنانة التشكيلية عزيزة القرني، حيث اطلع على الجدارية التي تجمع بين أركانها أهازيج شرقية وفنون بحرية، بغرض تزيين جداريات بلازا حي الشاطئ التي تم افتتاحها، من خلال القيام بالعديد من الرسومات الفنية التي تحمل طابع المنطقة الشرقية الشعبي، وحرص الفنانون على طرح تجربة جديدة ومميزة وتطبيق لرؤية المملكة 2030 وهو جزءٌ للحد من التلوث البصري وإحداث نقلة نوعية لتزيين المدينة بالفنون البصرية الجميلة لتصبح بحلول عام ٢٠١٩ مدينة الفنون.

وتعبّر الجدارية عن التراث والموروث الشعبي للمنطقة الشرقية منتقلة إلى حضارة المنطقة وأهم إنجازاتها، مشيرًا إلى أن الجدارية يبلغ طولها ٢٠٠ متر، وأنهيت بوقت قياسي خلال ٣ أيام فقط، عقب ذلك توجّه أمين المنطقة وضيوف الحفل إلى المسرح الرئيس والذي يتسع لأكثر من ٥٠٠ شخص أقيم داخل المشروع لإقامة الفعاليات والمناسبات، حيث شاهد الجميع الحفل الرئيس الذي أقيم بهذه المناسبة والذي أحياه عدد من الفرق الشعبية.

وفي نهاية الحفل صرح المهندس فهد بن محمد الجبير بأن افتتاح مشروع بلازا حي الشاطئ يعد استكمالاً للواجهة البحرية في الدمام، مشيرًا إلى أن المشروع يعد امتدادًا لتطوير منطقة الكورنيش، حيث تتضمن ممشى بطول 1200 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقدر بـ ١٦٠ ألف متر مربع.

وقال إن الواجهة الجديدة تمتاز بساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء وساحات الألعاب المظللة والمواجهة للبحر، فيما تخدم تلك المنطقة وجود دورتي مياه إحداهما للرجال والأخرى للنساء، ويفصل المنطقة المطورة عن البحر سور من الخرسانة مسبقة الصب ومعالجة بدهان «إيبوكسي»، وتتوافر فيها مقاعد على طول الكورنيش.

وأضاف أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيينها بنافورة خرسانية (حوض مستطيل وكرة دائرية)، فيما يحيط في النافورة من الجانبين مجسم جلسات تم تزيينه بسور من «الإستانليس ستيل» للحماية، ويحوي مندرجًا مغطى بألواح «الغرانيت» المتداخل مع العشب الاصطناعي، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة وتم تجهيزه بأماكن وضوء خارجية خلف دورة المياه وتخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن الأحواض المخصصة للزراعة تمت زراعتها بأنواع متنوعة من الأشجار الدائمة والنخيل وكذلك مناطق واسعة من العشب الطبيعي، إضافة إلى وجود الزهور التي تزين المنطقة، والتي تغطي بما مساحته ٢٥ ٪ من المشروع.

وشدد أمين المنطقة على أن هذا المشروع جاء لراحة المواطنين وخدمتهم وتوفير المتعة والترفيه لهم، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تعبر لآفاق المستقبل لتصبح زاخرة بالمنجزات الحضارية التي عمت جميع المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن ورعايته ورفاهيته.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن توجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك بدعم وتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالمحسن آل الشيخ، لإقامة مشروعات سياحية ترفيهية خدمية للمواطنين والمقيمين .

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