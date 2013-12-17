"بيان ضلال جماعة التبليغ".. برنامج لـ"إسلامية الرياض" يحذّر من الخطر

يضم مجموعة محاضرات منها "حماية الأسرة من الأفكار الضالة وأصحابها"

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لبيان خطر الجماعات المتطرفة، انطلق، الخميس الماضي، البرنامج الدعوي المكثّف بعنوان: "بيان ضلال جماعة التبليغ" الذي ينظّمه فرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد في الدوادمي، الذي يستمر إلى اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى الجاري في عددٍ من مساجد وجوامع المحافظة.

ويتناول البرنامج الذي ينفّذه عددٌ من الدعاة التابعين للمركز، التحذير من جماعة التبليغ، وبيان ضلالها من خلال إلقائهم مجموعة من المحاضرات تتضمن عدة عناوين، منها: "‏خطر الانتماء إلى الجماعات والفرق الضالة، ‏وجماعة التبليغ في ميزان الشريعة، وحماية الأسرة من الأفكار الضالة وأصحابها، ومكانة العلماء وأهل العلم، و‏المخالفات العقدية عند جماعة التبليغ، وأهمية اجتماع الكلمة، والتحذير من جماعة التبليغ، ‏وجماعة التبليغ في ضوء الكتاب والسنة".

يأتي تنظيم هذا البرنامج بتوجيه ومتابعة من وزير ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لكشف حقيقة جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات الضالة بهدف حماية أبناء المجتمع من مثل هذه الجماعات، والتحذير منها لما تتضمنه من مخالفات عقدية وفكرية وخطورة على اللحمة الوطنية.