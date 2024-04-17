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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 7 مساء

"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة: مدينة تبوك، ومحافظة البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من ناحية أخرى، نبهت "الهيئة"، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة وأتربة مثارة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 7 مساء
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة: مدينة تبوك، ومحافظة البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من ناحية أخرى، نبهت "الهيئة"، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
03:12 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 7 مساء

"مدني الباحة" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة: مدينة تبوك، ومحافظة البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من ناحية أخرى، نبهت "الهيئة"، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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