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"كفاءة" يوضح المصطلحات الأربعة على بطاقة التبريد والتدفئة للمكيفات

أكد أنها دليل موثوق لاختيار الجهاز الأكفأ في استهلاك الطاقة الكهربائية

أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المصطلحات الأربعة التي تحويها بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، مشيرًا إلى أنها "دليلك الموثوق لاختيار الجهاز الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية؛ إذ تشتمل البطاقة على المعلومات الرئيسة لأجهزة التبريد والتدفئة؛ ما يجعل المستهلك على علم ودراية بالمواصفات المخصصة للأجهزة، والمتعلقة بكفاءة الطاقة، التي تتيح المستهلك تقليل استهلاك الطاقة".

السعة: هي قدرة تبريد المكيف، وتقاس بالوحدة الحرارية البريطانية، ويفضل اختيارها حسب مساحة المكان المراد تبريده.

نسبة كفاءة الطاقة: توضح نسبة كفاءة الجهاز، فكلما زاد مستوى الكفاءة زاد التوفير، وقلّ استهلاكه للطاقة الكهربائية.

الاستهلاك السنوي للطاقة: يوضح الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للجهاز، ويقاس بالكيلو واط/ ساعة.

السعة: هي قدرة تدفئة المكيف، وتقاس بالواط.

معامل الأداء: هي نسبة التدفئة الفعلية مقارنة مع الطاقة المستخدمة. وكلما زاد معامل الأداء زادت كفاءة الجهاز.

وأطلق "كفاءة" حملة "بدلناها..#اختر– لونك" التي تمتد على مدى أربعة أسابيع، وتختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم لتوحيد شكل البطاقات، وسهولة فهمها.

البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة" يوضح المصطلحات الأربعة على بطاقة التبريد والتدفئة للمكيفات
سبق

أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المصطلحات الأربعة التي تحويها بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، مشيرًا إلى أنها "دليلك الموثوق لاختيار الجهاز الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية؛ إذ تشتمل البطاقة على المعلومات الرئيسة لأجهزة التبريد والتدفئة؛ ما يجعل المستهلك على علم ودراية بالمواصفات المخصصة للأجهزة، والمتعلقة بكفاءة الطاقة، التي تتيح المستهلك تقليل استهلاك الطاقة".

السعة: هي قدرة تبريد المكيف، وتقاس بالوحدة الحرارية البريطانية، ويفضل اختيارها حسب مساحة المكان المراد تبريده.

نسبة كفاءة الطاقة: توضح نسبة كفاءة الجهاز، فكلما زاد مستوى الكفاءة زاد التوفير، وقلّ استهلاكه للطاقة الكهربائية.

الاستهلاك السنوي للطاقة: يوضح الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للجهاز، ويقاس بالكيلو واط/ ساعة.

السعة: هي قدرة تدفئة المكيف، وتقاس بالواط.

معامل الأداء: هي نسبة التدفئة الفعلية مقارنة مع الطاقة المستخدمة. وكلما زاد معامل الأداء زادت كفاءة الجهاز.

وأطلق "كفاءة" حملة "بدلناها..#اختر– لونك" التي تمتد على مدى أربعة أسابيع، وتختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم لتوحيد شكل البطاقات، وسهولة فهمها.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:18 PM

"كفاءة" يوضح المصطلحات الأربعة على بطاقة التبريد والتدفئة للمكيفات

أكد أنها دليل موثوق لاختيار الجهاز الأكفأ في استهلاك الطاقة الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,963

أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المصطلحات الأربعة التي تحويها بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، مشيرًا إلى أنها "دليلك الموثوق لاختيار الجهاز الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية؛ إذ تشتمل البطاقة على المعلومات الرئيسة لأجهزة التبريد والتدفئة؛ ما يجعل المستهلك على علم ودراية بالمواصفات المخصصة للأجهزة، والمتعلقة بكفاءة الطاقة، التي تتيح المستهلك تقليل استهلاك الطاقة".

السعة: هي قدرة تبريد المكيف، وتقاس بالوحدة الحرارية البريطانية، ويفضل اختيارها حسب مساحة المكان المراد تبريده.

نسبة كفاءة الطاقة: توضح نسبة كفاءة الجهاز، فكلما زاد مستوى الكفاءة زاد التوفير، وقلّ استهلاكه للطاقة الكهربائية.

الاستهلاك السنوي للطاقة: يوضح الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للجهاز، ويقاس بالكيلو واط/ ساعة.

السعة: هي قدرة تدفئة المكيف، وتقاس بالواط.

معامل الأداء: هي نسبة التدفئة الفعلية مقارنة مع الطاقة المستخدمة. وكلما زاد معامل الأداء زادت كفاءة الجهاز.

وأطلق "كفاءة" حملة "بدلناها..#اختر– لونك" التي تمتد على مدى أربعة أسابيع، وتختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودًا إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم لتوحيد شكل البطاقات، وسهولة فهمها.

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