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السودان.. مجلس السيادة يعيّن "عابدين" رئيسًا للقضاء

في الاجتماع الدوري للمجلس اليوم

ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الاجتماع الدوري للمجلس.
وقالت المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتورة سلمى عبدالجبار في تصريح صحفي: إن المجلس عيّن عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

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السودان.. مجلس السيادة يعيّن "عابدين" رئيسًا للقضاء
سبق

ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الاجتماع الدوري للمجلس.
وقالت المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتورة سلمى عبدالجبار في تصريح صحفي: إن المجلس عيّن عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
07:04 PM

السودان.. مجلس السيادة يعيّن "عابدين" رئيسًا للقضاء

في الاجتماع الدوري للمجلس اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الاجتماع الدوري للمجلس.
وقالت المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتورة سلمى عبدالجبار في تصريح صحفي: إن المجلس عيّن عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

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