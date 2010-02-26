"التعليم" تُحدّث رابط الدخول الرسمي على نظام "فارس"

يمكّن منسوبيها من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية

حدّثت وزارة التعليم، رابط الدخول للخدمة الذاتية لمنسوبيها على نظام "فارس"، والذي يمكّن الموظفين من الحصول على خدمات إلكترونية عديدة؛ مثل إصدار مشهد التعريف بالموظف، ومقدار الراتب، وطلب الإجازات والبيانات الوظيفية، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها موظفو وزارة التعليم.

وقال القائمون على البرنامج عبر رسائل بُثّت في مواقع التواصل الاجتماعي: نحيط عناية الجميع بأنه -وبحول الله- سيتم تغيير رابط الدخول الرسمي على نظام الخدمة الذاتية ليصبح:

https://sshr.moe.gov.sa/