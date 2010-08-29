النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بؤرة "كورونا".. المدارس تستعد لاستقبال 1.4 مليون طالب وهذه هي الخطة

أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر

بعد أن كانت بؤرة فيروس كورونا المستجد وأكثر مدن الصين تضرراً من الوباء، أعلنت السلطات في ووهان أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء.

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.. كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الإثنين.

ووفق رويترز ذكرت المدينة أنها أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدارس، وتفادي وسائل النقل العام؛ إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة على الاستعداد لعمليات تفشٍ جديدة للمرض.

ويجب على المدارس أيضاً فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بؤرة "كورونا".. المدارس تستعد لاستقبال 1.4 مليون طالب وهذه هي الخطة
سبق

بعد أن كانت بؤرة فيروس كورونا المستجد وأكثر مدن الصين تضرراً من الوباء، أعلنت السلطات في ووهان أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء.

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.. كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الإثنين.

ووفق رويترز ذكرت المدينة أنها أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدارس، وتفادي وسائل النقل العام؛ إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة على الاستعداد لعمليات تفشٍ جديدة للمرض.

ويجب على المدارس أيضاً فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
11:34 AM

بؤرة "كورونا".. المدارس تستعد لاستقبال 1.4 مليون طالب وهذه هي الخطة

أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,001

بعد أن كانت بؤرة فيروس كورونا المستجد وأكثر مدن الصين تضرراً من الوباء، أعلنت السلطات في ووهان أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء.

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.. كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الإثنين.

ووفق رويترز ذكرت المدينة أنها أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيّرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدارس، وتفادي وسائل النقل العام؛ إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة على الاستعداد لعمليات تفشٍ جديدة للمرض.

ويجب على المدارس أيضاً فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,546
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة