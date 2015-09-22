خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات

بعد المواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في محافظات عدة

أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة المدعومة بمقاتلات التحالف العربي في اليمن مع جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عدد من المحافظات اليمنية عن مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، فيما جُرح آخرون.

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، إن أكثر من 50 مسلحاً حوثياً قُتلوا وأُصيب آخرون، في جبهة العبدية جنوبي المحافظة والمشجح والكسارة غربها (المحافظة)، مشيرة إلى أن المدفعية الحكومية تمكنت من تدمير 8 آليات حوثية.

ونفّذت القوات الحكومية كميناً محكماً لمجاميع حوثية في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل وجرح عديدٍ من الحوثيين، فيما لاذ مَن تبقى منهم بالفرار.

وفي محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، أعلنت القوات الحكومية، أنها أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في جبهتَي بيحان والعين، كما تمكنت من تدمير 7 آليات حوثية، قبل انسحابها من مواقعها لتجميع وتركيز قواتها، بالتزامن من وصول تعزيزات كبيرة لمساندتها، وسط حالة استنفار كبيرة بين القبائل لمنع توغل المليشيات.

في السياق، تضاعفت خسائر ميليشيات الحوثي في الأرواح والعتاد في محافظات: مأرب والبيضاء وصعدة، من جرّاء شن مقاتلات التحالف غارات جوية على آليات وتجمعات ومواقع حوثية، وفق سكاي نيوز عربية.

أما في الحديدة، شمال غربي اليمن، فأعلنت القوات المشتركة إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة لميليشيات الحوثي غربي مديرية حيس جنوبي المحافظة.

وجنوباً، في حدود محافظتي الضالع ولحج الشمالية والشمالية الغربية، دارت مواجهات تخللتها رشقات مدفعية للقوات الجنوبية والمقاومة على تجمعات حوثية، وسقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات، بالتوازي مع التصدّي لهجوم حوثي في مديرية مقْبنة بتعز، جنوب غربي اليمن.