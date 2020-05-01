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بمتابعة السفير السعودي بجورجيا.. مغادرة 128 مواطنًا إلى المملكة

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين

غادرت مطار تبليسي اليوم رحلة الخطوط السعودية المتوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تقلّ على متنها جميع المواطنين العالقين في جورجيا وعددهم (١٢٨) مواطنًا.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية القاضية برعاية وتسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج، بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري.

وبهذه المناسبة قال السفير المطيري: أتشرف بأن أرفع، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في السفارة السعودية في جورجيا وجميع المواطنين المغادرين على هذه الرحلة، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ أسمى آيات الشكر والتقدير على رعايتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود للمواطن في الداخل والخارج.

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بمتابعة السفير السعودي بجورجيا.. مغادرة 128 مواطنًا إلى المملكة
سبق

غادرت مطار تبليسي اليوم رحلة الخطوط السعودية المتوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تقلّ على متنها جميع المواطنين العالقين في جورجيا وعددهم (١٢٨) مواطنًا.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية القاضية برعاية وتسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج، بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري.

وبهذه المناسبة قال السفير المطيري: أتشرف بأن أرفع، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في السفارة السعودية في جورجيا وجميع المواطنين المغادرين على هذه الرحلة، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ أسمى آيات الشكر والتقدير على رعايتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود للمواطن في الداخل والخارج.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
05:50 PM

بمتابعة السفير السعودي بجورجيا.. مغادرة 128 مواطنًا إلى المملكة

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين

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بدر الجبل - تبوك
0
1,849

غادرت مطار تبليسي اليوم رحلة الخطوط السعودية المتوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تقلّ على متنها جميع المواطنين العالقين في جورجيا وعددهم (١٢٨) مواطنًا.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية القاضية برعاية وتسهيل عودة المواطنين العالقين في الخارج، بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري.

وبهذه المناسبة قال السفير المطيري: أتشرف بأن أرفع، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في السفارة السعودية في جورجيا وجميع المواطنين المغادرين على هذه الرحلة، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ أسمى آيات الشكر والتقدير على رعايتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود للمواطن في الداخل والخارج.

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