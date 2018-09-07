في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين
تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.
وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.
هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:
عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.
فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:
ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.
في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-09-07
تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.
وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.
هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:
عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.
فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:
ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.
07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:05 PM
في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين
تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.
وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.
هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:
عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.
فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:
ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.