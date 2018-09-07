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في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.

هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.

فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:

‏ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين
سبق

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.

هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.

فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:

‏ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
10:05 PM

في لقاء ودي.. الوحدة يكسب الأهلي بهدفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
4
923

تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على نظيره الأهلي بنتيجة ٢-٠ في لقاء ودي جمعهما مساء اليوم استغلالاً لفترة توقف الدوري.

وجاء هدفا الوحدة عن طريق سلمازو وجابر عسيري.

هذا ولعب الوحدة بالتشكيلة التالية:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، ريناتو، فيصل درويش، انسيلمو، عبدالإله العمري، ايمري، قاليرمي، صالح العمري وفرناندو.

فيما لعب الأهلي بتشكيلة مكونة من:

‏ماجد الغامدي، محمد عبدالشافي، عبدالباسط هندي، الكسييس، عبدالله حسون، جوزيف، يحيى القرني، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري ،خورادو وسلمان المؤشر.

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