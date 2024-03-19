أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة. وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-19 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.



وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 04:48 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:52 PM

بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767 الإصابات بلغت 17147





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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.



وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".