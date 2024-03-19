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بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767

الإصابات بلغت 17147

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:48 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:52 PM

بزيادة 209 حالات.. عدد وفيات "كورونا" في إسبانيا يقفز إلى 767

الإصابات بلغت 17147

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بلغ أمس 13716 حالة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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