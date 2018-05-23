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انقلاب شاحنة بـ"عقبة شعار" بعد نوم سائقها.. ولا إصابات

المرور باشر الحادث وباشر سحب الشاحنة إلى خارج الطريق

تسبب نوم سائق شاحنة في انقلابها بعقبة شعار وقالت مصادر إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.


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انقلاب شاحنة بـ"عقبة شعار" بعد نوم سائقها.. ولا إصابات
سبق

تسبب نوم سائق شاحنة في انقلابها بعقبة شعار وقالت مصادر إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.


23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
01:56 AM

انقلاب شاحنة بـ"عقبة شعار" بعد نوم سائقها.. ولا إصابات

المرور باشر الحادث وباشر سحب الشاحنة إلى خارج الطريق

A A A
محمد طيران - عسير
7
16,953

تسبب نوم سائق شاحنة في انقلابها بعقبة شعار وقالت مصادر إن الشاحنة كانت في حالة الطلوع باتجاه أبها، إلا أنه يعتقد أن السائق قد غط في النوم؛ ما أدى إلى انقلابها، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد.

وباشر رجال المرور الحالة، واتُّخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وقاموا بتنظيم حركة السير، وسحب الشاحنة إلى خارج الطريق، في وقت وجيز.


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