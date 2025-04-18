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قطر.. 345 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 5008 حالات

وزارة الصحة أعلنت حالة وفاة جديدة والعدد الكلي بات 8 حالات

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات، كما كشفت عن تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الكلي للوفيات 8 حالات.


وقالت الوزارة: تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة، والإجمالي بات 510 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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قطر.. 345 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 5008 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات، كما كشفت عن تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الكلي للوفيات 8 حالات.


وقالت الوزارة: تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة، والإجمالي بات 510 حالات.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
02:27 PM

قطر.. 345 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 5008 حالات

وزارة الصحة أعلنت حالة وفاة جديدة والعدد الكلي بات 8 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات، كما كشفت عن تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الكلي للوفيات 8 حالات.


وقالت الوزارة: تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة، والإجمالي بات 510 حالات.

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