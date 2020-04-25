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روسيا تعلن 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة

فيما يعد رقمًا قياسيًّا بعدد الوفيات اليومية وارتفاعًا طفيفًا في الإصابات؛

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 74558 حالة.

وتمثل بيانات اليوم رقمًا قياسيًّا فيما يتعلق بعدد الوفيات اليومية، وارتفاعًا طفيفًا في الإصابات، بعد أن بلغ معدلها 5849 يوم أمس الجمعة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له حول آخر مستجدات تفشي الفيروس في البلاد؛ إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 681، فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 6250 شخصًا بزيادة 682 حالة عن اليوم السابق.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تعلن 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 74558 حالة.

وتمثل بيانات اليوم رقمًا قياسيًّا فيما يتعلق بعدد الوفيات اليومية، وارتفاعًا طفيفًا في الإصابات، بعد أن بلغ معدلها 5849 يوم أمس الجمعة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له حول آخر مستجدات تفشي الفيروس في البلاد؛ إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 681، فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 6250 شخصًا بزيادة 682 حالة عن اليوم السابق.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:43 PM

روسيا تعلن 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة

فيما يعد رقمًا قياسيًّا بعدد الوفيات اليومية وارتفاعًا طفيفًا في الإصابات؛

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 66 وفاة و5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 74558 حالة.

وتمثل بيانات اليوم رقمًا قياسيًّا فيما يتعلق بعدد الوفيات اليومية، وارتفاعًا طفيفًا في الإصابات، بعد أن بلغ معدلها 5849 يوم أمس الجمعة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له حول آخر مستجدات تفشي الفيروس في البلاد؛ إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 681، فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 6250 شخصًا بزيادة 682 حالة عن اليوم السابق.

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