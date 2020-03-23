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هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة مع إلزام بتطبيق اشتراطات السلامة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة، بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد (19- COVID).

واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الهيئة العامة للطيران المدني الشحن الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة، بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد (19- COVID).

واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:15 PM

هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة مع إلزام بتطبيق اشتراطات السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلزام المستفيدين وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة، بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد (19- COVID).

واتخذت الجهات المسؤولة كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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