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المملكة ورومانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع

ضمن التزام حكومتي البلدين على تعزيز وتشجيع السلام والاستقرار الدولي

وقعّت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا، اليوم، اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي.

وغطت الاتفاقية عدداً من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها التدريب، وتبادل الخبرات، والتقنيات وتطوير أنظمة الاتصالات، والخدمات الطبية والتاريخ العسكري، والأرشيف والمطبوعات والمتاحف، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن التزام حكومتي البلدين على تعزيز وتشجيع السلام والاستقرار الدولي.

ومثّل حكومة المملكة في توقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثّل حكومة رومانيا وزيرة الدولة لسياسة الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية سيمونا كوجوارو.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير إدارة التعاون الدولي العميد سعد الشهري، فيما حضرها من الجانب الروماني سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل قنسطنتين، ونائب مدير إدارة سياسات الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية العميد ليفو ميخائيل إيانكو، وعدد من المسؤولين في سفارة رومانيا لدى المملكة ووزارة الدفاع الوطني في رومانيا.

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المملكة ورومانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع
سبق

وقعّت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا، اليوم، اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي.

وغطت الاتفاقية عدداً من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها التدريب، وتبادل الخبرات، والتقنيات وتطوير أنظمة الاتصالات، والخدمات الطبية والتاريخ العسكري، والأرشيف والمطبوعات والمتاحف، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن التزام حكومتي البلدين على تعزيز وتشجيع السلام والاستقرار الدولي.

ومثّل حكومة المملكة في توقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثّل حكومة رومانيا وزيرة الدولة لسياسة الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية سيمونا كوجوارو.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير إدارة التعاون الدولي العميد سعد الشهري، فيما حضرها من الجانب الروماني سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل قنسطنتين، ونائب مدير إدارة سياسات الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية العميد ليفو ميخائيل إيانكو، وعدد من المسؤولين في سفارة رومانيا لدى المملكة ووزارة الدفاع الوطني في رومانيا.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:07 PM

المملكة ورومانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع

ضمن التزام حكومتي البلدين على تعزيز وتشجيع السلام والاستقرار الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعّت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا، اليوم، اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي.

وغطت الاتفاقية عدداً من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها التدريب، وتبادل الخبرات، والتقنيات وتطوير أنظمة الاتصالات، والخدمات الطبية والتاريخ العسكري، والأرشيف والمطبوعات والمتاحف، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن التزام حكومتي البلدين على تعزيز وتشجيع السلام والاستقرار الدولي.

ومثّل حكومة المملكة في توقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثّل حكومة رومانيا وزيرة الدولة لسياسة الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية سيمونا كوجوارو.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للشؤون الإستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير إدارة التعاون الدولي العميد سعد الشهري، فيما حضرها من الجانب الروماني سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل قنسطنتين، ونائب مدير إدارة سياسات الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية العميد ليفو ميخائيل إيانكو، وعدد من المسؤولين في سفارة رومانيا لدى المملكة ووزارة الدفاع الوطني في رومانيا.

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