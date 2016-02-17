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جمعية "بر العارضة" تُقيم اللقاء السنوي الحادي عشر للجهات الحكومية تحت شعار "دائمة"

استهدف عرض برامج وأنشطة الجمعية ومنجزاتها في خدمة المستفيدين والمجتمع وما تطمح إليه

أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان أمس الأربعاء الموافق ١٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ، اللقاء السنوي الحادي عشر للجهات الحكومية بعنوان "دائمة"، بحضور محافظ العارضة الأستاذ إبراهيم الألمعي، وعدد من مديري الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة وذلك في مقر الجمعية.

ويهدف اللقاء إلى عرض برامج وأنشطة الجمعية ومنجزاتها في خدمة المستفيدين والمجتمع وما تطمح الجمعية لتحقيقه خلال العام الحالي 2022م، وسبل التعاون والتكامل لخدمة المجتمع؛ بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس الجمعية حسين حريصي رحّب فيها بالسادة الحضور؛ شاكرًا لهم تلبية الدعوة، بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي لأبرز منجزات الجمعية ومشاريعها في عام 2021، ومن أبرزها مشروع "أكنان" الذي تم من خلاله بناء ٢٦ منزلًا للأسر الأشد حاجة، ومشروع الديوانيات، ومحطة التحلية، ومبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العارضة، وأعقب ذلك استعراض المشاريع المستقبلية للعام 2022م.

وفي ختام اللقاء قدّم رئيس الجمعية باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر للجهات الحكومية بالمحافظة على مساندة الجمعية، ودعم مشاريعها في مختلف المجالات.

وتم تكريم عدد من الجهات التي قدّمت إسهامات مباشرة في برامج وأنشطة الجمعية؛ تقديرًا وعرفانًا بجهودهم.

جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية "بر العارضة" تُقيم اللقاء السنوي الحادي عشر للجهات الحكومية تحت شعار "دائمة"
سبق

أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان أمس الأربعاء الموافق ١٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ، اللقاء السنوي الحادي عشر للجهات الحكومية بعنوان "دائمة"، بحضور محافظ العارضة الأستاذ إبراهيم الألمعي، وعدد من مديري الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة وذلك في مقر الجمعية.

ويهدف اللقاء إلى عرض برامج وأنشطة الجمعية ومنجزاتها في خدمة المستفيدين والمجتمع وما تطمح الجمعية لتحقيقه خلال العام الحالي 2022م، وسبل التعاون والتكامل لخدمة المجتمع؛ بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس الجمعية حسين حريصي رحّب فيها بالسادة الحضور؛ شاكرًا لهم تلبية الدعوة، بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي لأبرز منجزات الجمعية ومشاريعها في عام 2021، ومن أبرزها مشروع "أكنان" الذي تم من خلاله بناء ٢٦ منزلًا للأسر الأشد حاجة، ومشروع الديوانيات، ومحطة التحلية، ومبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العارضة، وأعقب ذلك استعراض المشاريع المستقبلية للعام 2022م.

وفي ختام اللقاء قدّم رئيس الجمعية باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر للجهات الحكومية بالمحافظة على مساندة الجمعية، ودعم مشاريعها في مختلف المجالات.

وتم تكريم عدد من الجهات التي قدّمت إسهامات مباشرة في برامج وأنشطة الجمعية؛ تقديرًا وعرفانًا بجهودهم.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:27 AM

جمعية "بر العارضة" تُقيم اللقاء السنوي الحادي عشر للجهات الحكومية تحت شعار "دائمة"

استهدف عرض برامج وأنشطة الجمعية ومنجزاتها في خدمة المستفيدين والمجتمع وما تطمح إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أقامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان أمس الأربعاء الموافق ١٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ، اللقاء السنوي الحادي عشر للجهات الحكومية بعنوان "دائمة"، بحضور محافظ العارضة الأستاذ إبراهيم الألمعي، وعدد من مديري الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة وذلك في مقر الجمعية.

ويهدف اللقاء إلى عرض برامج وأنشطة الجمعية ومنجزاتها في خدمة المستفيدين والمجتمع وما تطمح الجمعية لتحقيقه خلال العام الحالي 2022م، وسبل التعاون والتكامل لخدمة المجتمع؛ بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس الجمعية حسين حريصي رحّب فيها بالسادة الحضور؛ شاكرًا لهم تلبية الدعوة، بعد ذلك تم عرض فيلم مرئي لأبرز منجزات الجمعية ومشاريعها في عام 2021، ومن أبرزها مشروع "أكنان" الذي تم من خلاله بناء ٢٦ منزلًا للأسر الأشد حاجة، ومشروع الديوانيات، ومحطة التحلية، ومبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العارضة، وأعقب ذلك استعراض المشاريع المستقبلية للعام 2022م.

وفي ختام اللقاء قدّم رئيس الجمعية باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر للجهات الحكومية بالمحافظة على مساندة الجمعية، ودعم مشاريعها في مختلف المجالات.

وتم تكريم عدد من الجهات التي قدّمت إسهامات مباشرة في برامج وأنشطة الجمعية؛ تقديرًا وعرفانًا بجهودهم.

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