هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016
التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن 2.70.. دعماً للسعوديين العاملين في النشاط
أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة
حتى نهاية العام الحالي 2021م.
وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.
هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-16
أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة
حتى نهاية العام الحالي 2021م.
وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:15 AM
هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016
التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن 2.70.. دعماً للسعوديين العاملين في النشاط
أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة
حتى نهاية العام الحالي 2021م.
وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.