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هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016

التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن 2.70.. دعماً للسعوديين العاملين في النشاط

أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة

حتى نهاية العام الحالي 2021م.

وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016
سبق

أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة

حتى نهاية العام الحالي 2021م.

وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:15 AM

هيئة النقل: تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات لتشمل موديلات 2016

التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن 2.70.. دعماً للسعوديين العاملين في النشاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,822

أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل تمديد العمر التشغيلي لسيارات #توجيه_المركبات، لتشمل موديلات (2016)، والسيارات التي لا تقل المسافة بين مركزَي محوريها عن (2.70)، بالعمل في نشاط #توجيه_مركبات_الأجرة

حتى نهاية العام الحالي 2021م.

وأكّدت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي لدعم السعوديين في نشاط توجيه مركبات الأجرة.

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